Bahia faz festa em homenagem ao Fusca

Admiradores e colecionadores do Fusca, modelo ícone da indústria automotiva, comemoram nesta sexta-feira o Dia Nacional do Fusca. Mas, os amantes do carro da Volks celebram os 58 anos da produção com uma carreata no domingo, às 9 horas. A festa é organizada pelo Clube Fuscaria BA, que promove o encontro de donos de Fusca, com direito a arrecadação de alimentos não-perecíveis para doação e reunião final no estacionamento do Shopping Salvador Norte.

A "fuscarreata" é gratuita e tem saída marcada para o Loteamento Aquárius - Pituba, atrás do Hospital da Bahia. Os proprietários de Fusca prometem trazer cor às ruas de Salvador, seguindo pela Orla até a Avenida Ademar de Barros, na Ondina, mais conhecida como praça das "Gordinhas", da artista plástica Eliana Kertész. A fuscarreata segue depois para o Shopping Salvador Norte, passando pela Avenida Paralela e promovendo uma exposição das várias versões do Fusca no estacionamento externo, piso L1 do shopping, das 10h às 21h.

Gustavo Lemos, presidente do Clube Fuscaria BA e dono do Siri Cozido, um Fusca laranja envelhecido, modelo Fuscão 1.500, ano 1971, adianta que o evento é uma grande oportunidade para os apaixonadas pelo Fusca se encontrarem para falar sobre o carro. "A nossa expectativa com a fuscarreata é de ter de 100 a 140 fuscas colorindo as ruas de Salvador, que já estão acostumadas com carros nas cores branco, preto e prata. Todos os membros do Fuscaria BA e do Clube do Fusca da Bahia irão movidos pela paixão e desejo de comemorar os 58 anos", acredita.

Os participantes e visitantes do encontro de Fuscas podem ganhar um kit do evento (camisa, adesino e mini bandeiras) levando 3kg de alimentos não-perecíveis para o Shopping Salvador Norte. As doações serão entregues para a Aldeias Infantis SOS, uma organização que promove a garantia dos direitos de crianças, adolescentes e jovens por meio de uma atuação de desenvolvimento sócio comunitário em Lauro de Freitas.

O evento vai reunir Fuscas dos anos 1961, 1971, 1976 e dos anos 90. O produtor de audiovisual, Andrei Amós, integrante do Clube Fuscaria BA e dono do fuscapão, está ansioso para a fuscarreata e não esconde sua paixão pelo carro. "Tenho o Fusca em duas tatuagens no meu corpo", indica André, dizendo que mandou tatuar a marca do Clube do Fusca da Bahia nos dedos da mão e o câmbio de marchas do Fusca no pulso. "Ganhei o fuscapão logo após tirar minha carteira de habilitação. Foi a realização de um sonho de criança. E há cinco anos o carro faz parte do meu cotidiano. Meu Fusca é 1977 com motor 1300. Quando ganhei ele era branco e mandei pintar de preto fosco para seguir a cultura HoodRide, o carro é minha paixão", conta Amós.

Entre os mais esperados do encontro está Penélope, um Fusca 1975 na rosa metálico. A proprietária Jacqueline Ribeiro faz parte do Clube do Fusca da Bahia e cuida do carro como se fosse um filho. "A Penélope surgiu de uma paixão minha por Fusca e da vontade de ter um carro com a minha cara. O carro é todo personalizado. Por dentro é de couro branco e as jantes das rodas é em branco. Cuido bastante do meu Fusca e sempre participo de eventos de carros antigos, onde a Penélope é sempre muito assédiada; as pessoas querem tirar fotos", orgulha-se Jacqueline.

O Carlos Sala, membro do Fuscaria BA, esclarece que encontros como a fuscarreata o faz recordar sua história com o Alga e ainda compartilhar experiências com outros proprietários de fuscas. "O Alga é de 1971, tem motor 1300, ele era de um amigo, comprei há três anos e o nome surgiu de um apelido que tinha na adolescência, por causa a cor dos meus olhos que são verdes. Gosto muito do meu carro e não tenho nenhuma pretensão de vende-lo.

O Salvador Norte Shopping, que vai ser a última parada da fuscarreata e onde os fuscas ficaram reunidos, oferecerá opções de degustação para completar a confraternização, com a presença do food truck Garage (burger gourmet) e o chopp truck O Jeepinho (cerveja artesanal). Para a gerente de marketing do Salvador Norte Shopping, Gabriela Simões, o evento é uma ótima programação de passeio para as famílias. “Como eventos de antigomobilismo são um grande atrativo para unir as famílias, casam perfeitamente com o nosso conceito de centro de convivência, no qual o público se encontra para viver bons momentos”, ressalta Gabriela.

Serviço: Dia Nacional do Fusca

Data: domingo, 22 de janeiro de 2017;

Onde: estacionamento externo – Piso L1 do Salvador Norte Shopping

Funcionamento: 10h às 21h;

Evento gratuito

*Estagiária sob supervisão do editor Roberto Nunes

