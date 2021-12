Avaliação: Mais sofisticado, City ainda deve itens de segurança

Se o leitor é fã de modelos três volumes mas não é muito afeito às novidades do mercado, pode apostar no Novo Honda City. Com poucas mudanças no visual, ele mantém a mesma geração e motorização que o consagraram desde 2009. Em nove anos este é seu segundo facelift que trouxe nova grade com barra cromada em destaque, novos faróis e lanternas, tudo com desenho retilíneo e ar mais sofisticado. A central multimídia agora é compatível com smartphones que usam sistema Apple Car Play e Andoid Auto. A intenção da Honda ao lançar o City 2018 é clara: combater o ar de novidade proposto pelo Volkswagen Virtus e Fiat Cronos mantendo ou melhorando seu posicionamento de vendas (em 2017 foram 15.974 unidades emplacadas). Ainda assim, ele fica devendo controle de estabilidade e tração já disponíveis no Fit, mas mantém seu bom acabamento e desempenho honesto para seguir competitivo uma vez que é o único do segmento a trazer até seis air bags.

Ângulos retos

O City ficou mais sóbrio, caminho proposto pelo Virtus mas distinto do Cronos, que serão seus grandes rivais este ano. A nova grade os vincos fortes tornaram o sedã compacto mais elegante escondendo, de certa forma, sua idade. O desenho de ângulos retos continua predominante no City, tanto que após rodarmos com ele por cerca de 800 quilômetros em testes, poucos notaram as mudanças no carro. Por dentro, o painel é vertical e envolve o motorista com controles limpos e a central multimídia agora está mais rápida (no último modelo que testamos, o HRV em 2017, o equipamento travou em algumas situações).

Por dentro o modelo é espaçoso e com acabamento refinado

Precisão

Mesmo com as novidades, a Honda manteve sob o capô o motor 1.5 i-VTEC FlexOne de 116cv (etanol) e 15,3kgfm, disponível com câmbio manual de cinco marchas ou automático CVT que simula sete velocidades, com ou sem aletas atrás do volante. Robusto e de baixa manutenção, o motor poderia receber atualizações para melhorar sua curva de torque, especialmente em alta rotação. Quando exigido, ronca alto e se faz perceber na cabine, enquanto no dia a dia funciona de forma sempre suave até os 2.000 rpm. Ao rodarmos na cidade e na estrada, o City é sempre dócil e muito preciso, com suspensão justa e boa altura em relação ao solo.

Espaço farto

Com 2,60 metros de entre-eixos, o espaço do City é muito farto. Com túnel central pouco elevado, levar cinco pessoas é tarefa aceitável para ele. Os bancos têm espuma à medida, nem macio demais, nem tampouco duro. O couro da versão testada, EXL, também vende a ideia de um carro de segmento superior assim como o acabamento de boa qualidade. Outro ponto em destaque é o porta malas de 485 litros.

Preço melhor nas versões de entrada

Com cinco versões bem definidas, o Honda City 2018 tem preço a partir de R$ 60,9 mil (DX) com pacote que inclui direção e trio elétricos, ar condicionado, volante regulável em altura e profundidade, sistema de som com bluetooth e rodas de liga leve de 15 polegadas com câmbio manual de cinco marchas apenas para esta versão. Acima da DX, todas as versões têm câmbio CVT, com preço a partir de R$ 68,7 mil. A LX tem lanternas em LED e faróis de neblina além de rodas 16 polegadas por R$ 72,5 mil, a EX tem air-bags laterais, ar digital, controle de cruzeiro e sistema de áudio com etla de 5 polegadas por R$ 77,9 mil. A versão topo que ilustra esta matéria tem ainda air-bags de cortina, bancos em couro, retrovisores elétricos com rebatimento automático, central multimídia com 7 polegadas com conexão para smartphones e borboletas atrás do volante por R$ 83,4 mil.

Na traseira as mudanças foram ainda mais discretas

