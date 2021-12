Avaliação: Feito para conservadores, Versa 2018 é espaçoso mas peca no acabamento

Em 2017 o já veterano Versa emplacou pouco mais de 23 mil unidades o que ajudou a Nissan a comemorar o número de 100 mil de carros desse modelo vendidos. Diante de tantos lançamentos no segmento, especialmente do Volkswagen Virtus e Fiat Cronos, A Tarde Autos se antecipou para trazer os pontos positivos e negativos do experiente Versa, modelo lançado em 2011 e que de lá pra cá não passou por mudanças significativas em seu visual. Suas virtudes continuam o espaço interno farto como num sedan médio, a economia e o defeito segue sendo o acabamento rústico.

Por dentro, o modelo apresenta boa posição de direção, mais alta em relação ao painel e com boa empunhadura no volante. O painel é equipado com computador de bordo, detalhes em preto brilhante, ar-condicionado digital, multimídia MultiApps com aplicativos diversos e câmera de ré, além de navegador com GPS. Os bancos são em couro, com a parte traseira bipartida, tendo ainda trio elétrico e direção elétrica progressiva. As Maçanetas e a manopla do freio de estacionamento são cromadas e o volante tem multíplos comandos e piloto automático. Para quem vai compará-lo com os concorrentes, a lista de equipamentos da versão é farta.

O Versa 2018 mede 4,49 m de comprimento, 1,69 m de largura, 1,50 m de altura e 2,60 m de entre eixos. Tem porta-malas de 460 litros e um ótimo espaço interno na parte traseira. Externamente, o modelo apresenta faróis monoparabola e grade cromada V-Motion, ao estilo Nissan, para-choques com faróis de neblina, bem como rodas de liga leve aro 15 ou 16 polegadas, no caso da versão Unique.

Motor e comportamento

Feita para ser a top de linha, a Unique vem equipada com motor 1.6 16V de 111cv (etanol) e câmbio automático CVT. Em relação a economia, nossa equipe fez no percurso rodoviário 9km/l, enquanto no trecho urbano não conseguimos passar de 7,3km/l com etanol, segundo o computador de bordo. O desempenho agrada para uma postura de direção tranquila mas a carroceria alongada não é precisa em curvas, o que também não era esperado num veículo estreito.

O acabamento do Versa repete o mesmo perfil desde 2011. É simples demais, com acabamentos em plástico duro e oco que transmite boa parte do trabalho do motor nas retomadas. Mesmo nas versões topo de linha deixa a desejar em diferenciação mesmo com o aplique “black piano”. Quem não se importa com capricho vai se sentir à vontade, mas certamente é um ponto a ser melhorado desde sempre.

E os concorrentes?

Em outras matérias aqui no site do Autos citamos as novidades do mercado dos sedãs. O VW Virtus no seu primeiro mês de vendas emplacou 1.455 unidades (202 a mais que o Nissan Versa) e o Fiat Cronos, cujas vendas não foram iniciadas tendem a ganhar muito terreno especialmente pelo bom acabamento, design atualizado e preços menores como o Fiat que custa a partir de R$ 53,9 mil. Tendo concorrentes já renomados como o Hyundai HB20 S e Chevrolet Prisma, que é o líder, ou Cobalt, o Versa terá vida difícil pela frente ainda mais com preço R$ 48.490 para a versão de entrada "Conforto" com motor 1.0 de 77cv (etanol) ou R$ 68.840 na versão Unique. A Nissan ainda não divulgou qual será o futuro do seu pequeno três volumes, mas sabemos que para continuar no mercado ele precisará passar por duras de mudanças

