Avaliação: 600km a bordo do Hyundai Creta Pulse Plus 1.6

Lançado no final de 2016, o Hyundai Creta teve uma boa aceitação do público na esteira dos SUVs compactos. Trazendo um visual moderno, conseguiu emplacar no último ano 41.625 unidades, se tornando o segundo carro mais vendido de sua categoria e 16º do ranking geral da Fenabrave no mercado brasileiro. Em 2018 a Hyundai Motor já emplacou com o Creta 9.616 unidades, isso somando os meses de janeiro a março, o que o torna o terceiro carro mais vendido em seu segmento, atrás apenas do Honda HR-V e Nissan Kicks, seus concorrentes diretos.

A Tarde Autos testou a versão Pulse Plus 1.6 com transmissão automática, disponível no mercado por R$ 89.990. Na versão 2018, ele perdeu antena no formato barbatana de tubarão e GPS.

Dado o sucesso do Creta, a Hyundai passou a oferecer a versão Pulse com mais itens de tecnologia sem abrir mão do motor 1.6 e do câmbio automático de seis marchas, mirando os novos consumidores que saem de um modelo hatch por exemplo e passam a adquirir um utilitário esportivo.

A primeira impressão é agradável, com o visual parrudo e linhas que dão um “q” de luxo ao carro que ainda chama atenção por onde passa especialmente nas cores mais chamativas, como o vermelho da versão testada. No para-choque a intenção fica clara com o contorno cromado e os faróis de neblina. O conjunto ótico conta com LEDs diurnos e a linha de cintura é alta, como outros concorrentes. O resultado é agradável e bem similar aos modelos maiores do grupo Hyundai, porém em um veículo bem mais compacto.

Na parte traseira há lanternas Clear Type bipartidas pela tampa do bagageiro. O porta-malas tem capacidade para 431 litros e o Creta é equipado com rodas diamantadas aro 17 e pneus 215/60.

Espaço

Entrando no Creta a primeira surpresa está no bom espaço interno, bancos em couro com regulagem de altura, volante com comandos de rádio e funcionalidades do carro, ar-condicionado digital, kit multimídia blueNav® de 7”.

Ao dirigir o carro é perceptível que ele tem arrancada lenta bem como as retomadas. Isso acontece porque o Creta Pulse Plus é equipado com motor 1.6 Flex de 130cv no etanol e 123cv na gasolina, um motor fraco para um carro de 1.359kg. Tivemos a oportunidade de testar o carro na estrada e sentimos que em ultrapassagens temos que “pisar fundo” para o carro trabalhar em rotações acima de 5.000 rpm, para aproveitar melhor seu torque de 16,5 kgfm disponíveis a partir das 4.500 rpm. Mas para o uso urbano o carro supre a necessidade do uso cotidiano, entregando suavidade e consumo apropriado. Em nosso teste com o veículo por cerca de 600 quilômetros abastecido com etanol e registramos um consumo médio urbano de 9,0km/l e 10,1km/l no percurso rodoviário.

O Creta Pulse Plus possui um isolamento acústico muito bom, assim como o pacote de equipamentos, que inclui direção elétrica progressiva, seis airbags, controles de tração e estabilidade, assistente de partida em rampa, Start&Stop, sensor crepuscular e sensor de chuva. A versão ainda conta com controle eletrônico de estabilidade (ESP), controle de tração (TCS), gerenciamento de estabilidade (VSM), assistente de partida em rampa (HAC), sinalização de frenagem de emergência (ESS), faróis de neblina, sensor de estacionamento traseiro, portas com acabamento em tecido e acabamento em couro nos apoios de braço das portas e central.

Veredito

O modelo sul-coreano apresenta boa posição de dirigir. Uma pequena ressalva é que a montadora poderia ter apostado mesmo nas versões mais simples em um ar-condicionado Dual-zone, já que o carro é bem espaçoso por dentro, aproveitando bem seu entre-eixos de 2,59m. Sua versão mais barata sai da concessionária por R$ 76.350 com o mesmo motor 1.6 mas câmbio manual de seis marchas.

Ele não fica atrás de seus principais concorrentes, Honda HR-V e Nissan Kicks. Tem um pacote de opcionais completo, um bom espaço interno, mas o motor 1.6 é naturalmente limitado.

