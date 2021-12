Recall da Fiat: proprietários devem agendar vistoria a partir desta segunda

Após o anúncio de recall de 10 modelos de carros da Fiat, incluindo Palio e Uno, os proprietários dos veículos devem agendar a vistoria em uma das concessionárias a partir desta segunda-feira, 12. O recall é motivado pela possibilidade de desligamento inesperado do motor, o que pode causar acidentes.

A falha pode ser observada caso a luz espia da bateria acenda no quadro de instrumentos e, se isso acontecer, a empresa indica que o proprietário procure uma concessionária imediatamente.

Segundo a Fiat, na hipótese de falha do alternador, poderá ocorrer o funcionamento irregular do motor e, em casos extremos, o seu desligamento inesperado, comprometendo as condições de dirigibilidade do veículo e aumentando o risco de colisão, com consequentes danos físicos e materiais ao condutor, aos passageiros e a terceiros.

O tempo estimado para inspeção e reparo é de 1 hora. A Fiat disponibiliza o site oficial e o telefone 0800 707 100 para mais informações.

