Triumph: cinco modelos novos em 2019

O ano de 2019 deve ser o melhor em vendas no país para a Triumph Motorcycles, com previsão de 4.800 unidades, o que representaria alta de 10% sobre o ano passado.

A importadora de motocicletas acima de 500 cc, presente no Brasil desde 2012, planeja diversificar e modernizar sua linha para aumentar sua participação no mercado a 14%. Para isso, já anunciou cinco novos modelos no segmento de motocicletas clássicas: Bobber Black, Nova Street Twin, Nova Scrambler 900, Nova Scrambler 1200 e Speed Twin.

“A Triumph vai continuar a ser referência no Brasil e no mundo no segmento de clássicas. Somos a montadora que mais lançou motos com este perfil nos últimos anos”, afirma Waldyr Ferreira, general manager da Triumph no Brasil. Esses cinco modelos começarão a chegar às concessionárias a partir de meados deste ano e seus preços ainda não foram definidos.

Além de novas motocicletas, a Triumph também se prepara para apresentar novas tecnologias que integrarão sua linha de motocicletas. Destaque para um novo sistema de conectividade, em parceria com a Google, que estará disponível para todas as motocicletas equipadas com o painel de instrumentos TFT da marca.

A rede cresce com duas novas concessionárias, uma já aberta em Várzea Grande (MT), e outra a ser inaugurada em Fortaleza (CE), completando 17 lojas no País.

adblock ativo