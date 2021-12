Scooter é solução para fugir dos engarrafamentos

Os scooters são veículos práticos e pequenos, ideais para transitar nos centros urbanos. Só em 2018, o segmento cresceu 22,7% em relação ao ano anterior, com 67.937 unidades vendidas no país. Em 2017, foram comercializados 55.374 scooters.

Quem adquire um scooter busca uma motocicleta confortável: além da posição que o piloto fica sentado, sua transmissão é automática ou semiautomática. A economia de combustível também é um atrativo desse modelo de duas rodas. Pelo preço, interessa àqueles que buscam uma alternativa ao transporte coletivo ou aos congestionamentos.

A Honda lançou recentemente o modelo Elite 125, modelo de entrada da marca e produzida em Manaus, pelo preço de R$ 9.290. O novo scooter se destaca pelo design arrojado, painel digital, farol em LED e tecnologia CBS nos freios.

Leve e compacto, o Elite 125 pesa 104 quilos. Seu motor, a gasolina e arrefecimento a ar, é novo, de um cilindro e 124,9 cm³, que gera 9,3 cavalos de potência e torque máximo de 1,05 kgfm a 6.000 rpm. Ele trabalha em conjunto com o câmbio automático CVT. Esse tipo de transmissão é ideal para iniciantes, porque ela é continuamente variável e o piloto não perde tempo com as trocas de marcha.

Espaço de 18 litros (ou 10 kg) para guardar objetos ou capacete

Conforto e economia

O novo scooter é do tipo plataforma, no qual o piloto posiciona os pés no assoalho, e por isso é confortável de pilotar. Outra comodidade é o espaço de 18 litros (ou 10 kg) para guardar objetos ou capacete sob o banco.

O tanque de gasolina, que também fica embaixo do assento, armazena 6,4 litros de gasolina. E por falar em combustível, o Honda Elite é a saída para quem busca um veículo para circular na cidade e economizar com o custo da gasolina: de acordo com a Honda, é possível rodar mais de 50 quilômetros com apenas um litro de gasolina, o que lhe confere autonomia de pouco mais de 300 quilômetros com um tanque de combustível.

Conforme as medições realizadas pelo Instituto Mauá de Tecnologia, por solicitação da Honda, o Elite percorreu 53,8 km/litro em roteiro urbano e 43,8 km/litro em trajeto misto (combinando cidade e estrada).

Se precisar acomodar pequenos objetos ou um celular, há um espaço abaixo do painel, que também possui gancho para pendurar sacolas e mochilas, sem incomodar as pernas ou interferir na pilotagem.

Pelo seu porte e por ser monocilíndrico, o scooter tem desempenho limitado: seu velocímetro vai até 100 km/h, mas não espere ultrapassar os 90 km/h.

Painel de instrumentos digital em LCD, para fácil visualização

Em detalhes

O painel de instrumentos é todo digital em LCD, de fundo escuro e fácil visualização. Conta com velocímetro em números grandes, relógio, hodômetro total, luzes-espia e indicador de combustível. A Honda quis simplificar, mas ficou devendo um hodômetro parcial e um medidor de consumo.

Na pilotagem, as pequenas rodas de 12 polegadas na dianteira e 10 na traseira dão mais agilidade ao veículo, mas podem sofrer no asfalto irregular e paralelepípedos. Seus freios com tecnologia CBS prometem eficiência. Com disco na frente e tambor atrás, o sistema possui o combined braking system (CBS), de frenagem combinada. O sistema ajuda a evitar derrapagem da roda traseira, o que resulta em maior controle do scooter, paradas mais rápidas e mais seguras.

Assim, se o piloto pressionar o manete à direita, atuará apenas o freio dianteiro. Mas se o piloto acionar o manete de freio à esquerda, haverá uma combinação dos freios traseiro e dianteiro, que são acionados em conjunto para reduzir a distância de frenagem.

Vale lembrar que uma norma do Contran estabelece que, a partir deste ano, todas as motocicletas novas, nacionais ou importadas, devem vir equipadas, de série, com freios ABS ou CBS. Abaixo de 300 cm³ podem vir com ambos os sistemas e acima de 300 cm³, o ABS passa a ser obrigatório.

O farol de LED é mais um item de segurança, porque deixa o scooter mais visível no trânsito.

Projetado na Tailândia e montado em Manaus, o scooter Honda Elite 125 possui peças nacionais, entre elas chassi e partes plásticas e componentes importados, a exemplo de motor e itens eletrônicos.

Nas lojas

O scooter Honda Elite 125 está à venda em quatro opções de cor: vermelho perolizado, azul-claro perolizado, branco e preto. Possui três anos de garantia e mais sete trocas de óleo gratuitas.

O Elite 125 fica posicionado abaixo da Honda PCX. No mercado, tem como principal concorrente o scooter Yamaha Neo 125.

