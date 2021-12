Salão Duas Rodas 2015 começa nesta quarta em São Paulo

O Salão Duas Rodas chega à 13ª edição e abre as portas para o público nesta quarta, no Pavilhão de Exposições do Anhembi, em São Paulo. É a maior feira do gênero da América do Sul e reúne os mais importantes fabricantes de motocicletas e derivados no Brasil. Este ano, a organização confirmou a opção do test drive para os visitantes, que terão a oportunidade de conhecer os seus desejos de consumo em uma área exclusiva montada para avaliações dos lançamentos.

Entre os destaques, estão a linha 2016 da cultuada Harley-Davidson, além de motos da Ducati, KTM, Yamaha, Suzuki, Kawasaki e da líder do mercado brasileiro, a Honda. A norte-americana Harley-Davidson expõe sua nova linha Sportster.

Agora, todas as motocicletas da família 2016 passam a contar com suspensão dianteira redesenhada e amortecedores traseiros novos, que trazem uma válvula interna com pistão de 36 milímetros. Exceto pela Iron 883, todos os modelos são equipados com o motor Evolution de 1.200 cm³ e desde o início de 2014 com sistemas de freios ABS de série. Os modelos Iron 883 e Forty-Eight receberam uma repaginada no visual.

A alemã BMW - que ganhou a revenda Haus Motors em Salvador - mostra a nova BMW 1000 XR, equipada com um super motor quatro cilindros de 999 cm³, DOHC, capaz de desenvolver 160 cavalos de potência a 11.000 rpm, e 11,2 kgfm de torque, a 9250 rpm.

Já a Ducati traz a nova Scrambler, mostrada no Salão de Motos de Colônia (Alemanha) em 2014. A nova moto desembarca no Brasil com visual que faz uma releitura do icônico modelo dos anos de 1970. Chega apenas na versão "Icon", na cor amarela com rodas de liga-leve. O motor consegue produzir 75 cavalos de potência as 8.250 rpm e torque máximo de 6,9 kgf.m aos 5.750 giros.

adblock ativo