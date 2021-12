Royal Enfield Himalayan tem proposta trail por R$ 18,9 mil

Em um universo de motos trail, bem apropriadas para o mercado brasileiro com pisos mal conservados, as marcas tradicionais exploram o segmento com produtos de baixa ou alta cilindrada. As marcas premium, por sua vez, tem veículos superiores em tudo, mas também no preço. Neste universo, a Royal Enfield estreia o modelo Himalayan, com proposta off road de inspiração retrô, motor exclusivo e preço atrativo para o segmento: R$ 18,9 mil.

A Royal equipou a moto com o propulsor LS410 de 411cc que desenvolve 24,5cv de potência e câmbio de cinco marchas, com sistema de freios com ABS e disco de 300mm na dianteira e 240mm na traseira. Integra o pacote pontos de de fixação de bagagem para malas rígidas, alforjes e galões de combustível. O tanque de 15 litros rende 450 quilômetros de autonomia, segundo a marca.

Visivelmente, a Royal Enfield Himalayan agrada quem gosta de uma moto mista com visual vintage, posição de pilotagem mais baixa e bem assentada graças ao peso de 191kg.

A Royal Enfield ainda não tem pontos de venda no nordeste mas segue um plano de expansão audacioso. "Estamos extremamente satisfeitos com a receptividade que a Royal Enfield teve no Brasil nos primeiros 20 meses de operação. Já temos 900 motocicletas nas ruas de 21 estados brasileiros", observou Arun Gopal, diretor de Negócios Internacionais da Royal Enfield, no comunicado de imprensa da Royal Enfield. "Até o final de 2019, pretendemos expandir nossas operações em todo o Brasil a partir das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, mais especificamente em cidades como Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Brasília e Curitiba - e obviamente com mais lojas em São Paulo", finalizou.

