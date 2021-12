Nova moto com a marca BMW chega ao mercado em abril

A marca de origem alemã BMW está a todo vapor com a fabricação da motocicleta F 850 GS Adventure em sua planta de Manaus (AM), com previsão de vendas em março. Com essa, a fábrica chega a 10 modelos em produção nacional.

A nova motocicleta de vocação aventureira traz mudanças nas proteções nas laterais do motor, carenagem e tanque de combustível, que vai de 15 litros na versão padrão para 23 litros no modelo Adventure. O motor bicilíndrico paralelo de 853 cc rende 80 cv de potência. O preço ainda não foi divulgado. Mas para se ter uma ideia, a versão padrão 850 GS, inferior a essa, custa R$ 50.950.

Para a segurança de piloto e garupa, os modos de direção Rain e Road atuam em conjunto com o ABS e o controle de estabilidade e ganham os modos Dynamic, Enduro e Enduro Pro. A motocicleta ainda oferece controle de tração, suspensão eletrônica e painel colorido de 6,5 polegadas. O para-brisa alto tem altura ajustável.

“A produção local da F 850 GS Adventure pouco tempo após o lançamento global demonstra a confiança que temos no mercado brasileiro e na planta de Manaus (AM), que tem equipamentos de última tecnologia e uma equipe de colaboradores altamente qualificada. Não por acaso, atingimos ano passado a marca de 50 mil motos produzidas no país somando os dois momentos da nossa operação: com a planta compartilhada e com a nossa fábrica própria em Manaus”, afirma Alejandro Echeagaray, presidente da fábrica do BMW Group em Manaus.

Esta é a primeira fábrica própria 100% dedicada à manufatura de motocicletas do BMW Group fora da Alemanha. A planta recebeu cerca de R$ 60 milhões em investimentos desde o início das operações, em outubro de 2016. Com capacidade para produzir 10 mil motocicletas por ano, a unidade conta com mais de 175 colaboradores e 45 fornecedores locais.

A nova BMW F 850 GS Adventure dividirá a linha de montagem com outros nove modelos: F 750 GS, F 850 GS, G 310 R, G 310 GS, R 1200 GS, R 1200 GS Adventure, S 1000 R, S 1000 RR e S 1000 XR.

