Honda PCX 2019 já tem preço definido

A Honda motos divulgou essa semana que a nova geração da PCX custará a partir de R$ 11.620. A scooter será vendida em três versões: Standart, Sport e DLX. A primeira que será a moto de entrada e chega equipada com freio a disco na dianteira e tambor na traseira com sistema combinado. Duas cores estarão disponíveis, azul e prata.

A versão Sport e DLX terão disco nas duas rodas, mas sistema ABS apenas na roda dianteira, além de Smart Key e cores e grafismos diferenciados, com preço de R$ 12.990. Os valores representam um aumento de 10 e 16%, respectivamente, em comparação com o antigo modelo.

A Honda apostou em um novo design para a PCX, agora com linhas mais angulosas, iluminação full-LED e painel digital. Outra mudança aconteceu no assento. O item foi redesenhado e o compartimento sob o banco ficou 1 litro maior, chegando a 28 litros de capacidade.

Os amortecedores traseiros agora estão fixados em outra posição, além de ter ganhado um acerto hidráulico. A nova geração da PCX também tem alterações nas dimensões dos pneus (agora são mais largos).

O motor é o mesmo para todas as versões: 149,3cm³, monocilíndrico OHC (Over Head Camshaft), 4 tempos, com injeção eletrônica PGM-FI (Programmed Fuel Injection), a gasolina, arrefecido a líquido e com transmissão automática continuamente variável CVT. A potência máxima é de 13,2cv a 8.500 rpm e torque máximo de 1,38 kgf.m a 5.000 rpm.

A nova Honda PCX estará disponível nas concessionárias a partir de fevereiro.

