Honda CB Twister 250 entra com tudo no Brasil

A Honda detém a lideraça disparada no mundo das duas rodas no Brasil. A conta é simples; de cada 10 motos, duas são da concorrência. Isso quer dizer que a marca japonesa tem quase 80% das vendas no país. Mesmo assim, é a que tem maior número de novidades. Uma delas é novíssima CB Twister 250, que aposenta a CB 300R para entrar na briga direta com a rival Yamaha Fazer 250.

A nova CB Twister 250 foi uma das atrações do Salão Dus Rodas 2015, encerrado nesta segunda, em São Paulo. A motocicleta tem motor de 249,5 cm³, monocilíndrico OHC (Over Head Camshaft), 4 válvulas, 4 tempos, com arrefecimento a ar, injeção de combustível PGM-Fi (Programmed Fuel Injection) e tecnologia bicombustível FlexOne. Gera 22,6 cv a 7.500 rpm e torque de 2,28kgf.m a 6.000 rpm.

De visual moderno e estrutura compacta e de alta tecnologia, a CB Twitser 250 tem desempenho surpreendente. A fabricante instalou uma transmissão de seis marchas, de engates suaves, para oferecer maior agilidade, já que o modelo tem perfil urbano. De forma inovadora, a garantia é de três anos.

Seu painel de instrumentos tem estilo "blackout", é totalmente digital com indicadores como tacômetro, velocímetro, hodômetro total e parcial, relógio marcador de nível de combustível, além de luzes de injeção eletrônica, neutro, farol alto e sinalizadores. A motocicleta destaca-se pelas rodas de liga-leve com design exclusivo dispõem de inéditos pneus radiais. Suas medidas são 110/70R-17 na dianteira e 140/70R-17 na traseira. Na lateral, um escape em menor dimensão valoriza a pegada de apelo esportivo. Na traseira, o desenho da rabeta é oi destaque. A CB Twister 250 exibe ainda um novo suporte de placa e alças para o garupa em alumínio.

A nova Honda CB Twister é feita em Manaus e possui um chassi do tipo diamante, produzido em tubos de aço com dupla trave. Pesa 139 kg na versão com ABS (137 kg sem ABS). Entre as características, estão os novos ajustes na suspensão dianteira de garfo telescópico, com curso de 130 mm, de grande estabilidade e conforto. A traseira do tipo mono-amortecida traz um inédito e exclusivo amortecedor com mola dupla de 35/108 mm de curso, que garante maior leveza e resultados únicos em segurança e absorção de impactos.

A Honda instalou também freios a disco de 276 mm na dianteira e 220 mm na traseira, com versão disponível com sistema ABS. É ofertada nas cores: preto sólido; vermelha e branca perolizada (versão sem ABS); e na cor vermelha perolizada para a versão com freios ABS.

Tem valor sugerido de R$ 13.050 (sem ABS) e R$ 14.550 (com ABS). A garantia é de três anos e, de acordo com a Honda, sem limite de quilometragem, com fornecimento gratuito de óleo em sete revisões.

