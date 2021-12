Honda aposta na Twister 250 e a Ducati na 1299 Panigale

O Salão Duas Rodas 2015 revela os grandes lançamentos no Brasil. Considerado o mais importante da América Latina, o evento apresenta até o dia 12 de outubro as motocicletas que chegam ao mercado nacional. Nos estantes do Pavilhão de Exposições do Anhembi, estão as novas Honda Twister 250, Triumph Tiger 800XRx low seat e a Harley Davidson Iron 883.

Entre as novidades, a chegada da cultuada Indian Motocycle, rival direta da ícone dos Estados Unidos, a Harley. Outra marca que anunciou uma gama de motos é a KTM, parceira da Dafra Motos no País. Mas há motos novos e reestilizadas em todos os estantes, incluindo a Yamaha, Ducati e Suzuki. A líder Honda apresenta a nova Twister 250. O modelo substitui no mercado a CB300R. Usando o já conhecido nome Twister, o modelo chega com motor de 249,5 cm³ e tem valor sugerido de R$ 13.050. A versão com freios ABS sai por R$ 1.500 a mais. É a nova rival da Yamaha Fazer 250 no Brasil.

Além do visual atualizado, a nova Twister 250 entrega modernidade e tecnologias com painel totalmente digital (com iluminação tipo blackout, semelhante à de um celular), farol e lanterna com LED, além de pneus radiais, abertura aeronáutica da tampa do tanque de combustível e freios ABS na versão de topo. O motor é flex e gera 22,6 cv de potência (a 7.500 rpm) e 2,24 kgfm de torque (a 6.000 giros), auxiliado pelo câmbio de seis marchas. As rodas de 17 polegadas são moldadas em liga leve e o chassi é do tipo diamante.

A Triumph garante sua expansão no mercado brasileiro. De acordo com Valdyr Ferreira, gerente-geral da marca, o grande destaque é ampliação de opções de motos da linha Tiger. A linha da fanricante inglesa conta com sete modelos e versões: Tiger 800 XR e XRx, Tiger 800 XC e XCx, Tiger Sport 1050, Tiger Explorer 1200 e Tiger Explorer 1200 XC. O destaque fica para a dupla 800XRx low seat e a 800XCa para completar a família de motos aventureiras. A 800XRx low seat (assento baixo) é uma moto para pessoas de baixa estatura e tem valor a partir de R$ 42.190. Possui banco 5 cm mais baixo e uma suspensão com seu curso reduzido. Já a Tiger 800 XCa traz sistema de aquecimento no banco e nas manoplas, farol auxiliar em LED e estrutura para receber malas laterais e top case. sai por R$ 51.500.

O mundo vermelho da Ducati chegou com grandes lançamentos para o mercado nacional. A principal é a Scrambler. É a mais barata moto da marca italiana - R$ 36.900 - e tem um motor de 803 cm³ com 75 cavalos, acoplado ao câmbio de seis marchas. O visual é retrô ao estilo dos anos 1960 e 1970.

O lançamento das linhas Multistrada e 1299 Panigale chega em um momento bom para a marca. Ambas chegam no primeiro trimestre de 2016, ainda sem preços definidos. A Multistrada vem com faróis em full led que acompanham a direção da moto em curvas. Há painel em TFT, configurável e 4 modos de condução. Já a 1299 destaca-se pelo novo motor Superquadro de 1.285 cm³, com 205 cv e 14.7 kgfm de torque. Possui controle de tração, três modos de direção, e chega ao mercado em duas versões, a Panigale e a Panigale S.

Agora com a revenda Haus Motors em Salvador, a BMW garante o crescimento das vendas na Bahia. No Salão Duas Rodas 2015, a marca apresentou a S 1000 XR, herdando detalhes das já conhecidas S 1000 RR e S 1000 R. O novo modelo tem motor de 4 cilindros capaz de gerar 160 cavalos de potência máxima a 11.000 rpm e 11,42 kgfm de torque a 9.250 rpm. Vem com controle de tração, freios ABS e modos de pilotagem de série. De opcional, oferece o "Dynamic ESA", o sistema de ajustes da BMW. O grande destaque da marca alemã foi o lançamento mundial de um modelo de baixa cilindradda, a G 310 Stunt, ainda em versão conceito e que garante que a BMW vai entrar forte neste segmento em todo o mundo.

