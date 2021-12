Harley-Davidson apresenta linha 2016 das motos Sportster

O Salão 2Rodas 2015 ocorre na semana que vem na capital paulista. Mas, as novidades já surgem no mercado. A cultuada Harley-Davidson anunciou a linha 2016 dos modelos da família Sportster. Entre as motos, estão a Iron 883 e a Forty-Eight. Com exceção da Iron 883, a H-D equipa as máquinas com motor Evolution™ de 1.200 cm³.

Agora, a linha 2016 tem nova suspensão dianteira, totalmente redesenhada, com um conjunto de válvulas e pistões especialmente calibrados com molas progressivas, permitindo controle uniforme por toda faixa de compressão e expansão da suspensão. De quebra, as motos possuem ainda novos amortecedores traseiros. É usado ainda óleo de alta performance, que garante um controle de compressão e retorno da mola, garantindo que os sistemas absorvam melhor os problemas como buracos e pistas com asfalto irregular.

A H-D oferece também a possibilidade de ajuste da pré-carga, que pode ser feita de maneira muito simples. As motos da família Sportster vêm com uma ferramenta para realizar o ajuste, que fica localizada embaixo do banco. Basta o piloto escolher o melhor ajuste, dependendo da situação da via, do peso sobre a moto, e de suas preferências de pilotagem.

Todas as motocicletas da linha Sportster 2016 estarão disponíveis para compra a partir de janeiro do próximo ano em todas as 19 concessionárias da Harley-Davidson no Brasil.

