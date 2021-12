A versátil XRE 190 2019

A linha de motos Trail da Honda explora dois nichos com produtos de 160 a 300 cilindradas com as linhas Bros e XRE. Em 2019, a XRE 190 recebeu apenas novas cores e mantém sua proposta de versatilidade, característica vital para rodar nas esburacadas ruas e estradas brasileiras. Neste caso, a 190 fica bem abaixo em desempenho e também no preço em relação a XRE 300. Custa a partir de R$ 13,9 mil, quase R$ 5 mil a menos que o preço inicial da irmã maior: R$ 18,6 mil.

Com posição mais alta em relação a uma moto urbana de baixa cilindrada, a XRE mostra no longo curso de suspensão que é valente para um dia a dia cheio de buracos e valetas. O motor flexível de 184cc gera 16,4cv e atua com o câmbio de cinco marchas que privilegia o ganho de potência nas baixas rotações mas deve mais fôlego em alta velocidade, característica comum nesse tipo de produto. O freio ABS torna a frenagem dianteira mais precisa especialmente em vias de terra ou de baixa aderência, favorecendo o equilíbrio. Mesmo com banco em dois níveis, levar o garupa não é muito confortável especialmente se for para viajar mas a Honda XRE 190 conta com suporte para instalar um baú, uma vez que não tem porta-objetos ou espaço sob o assento, como nas scooters.

No dia a dia

A XRE 190 mostra do que é capaz com preparo para vencer terrenos difíceis mas não espere nem de longe o desempenho da 300. A versão mais em conta lida bem com a cidade por ser leve, acelerar com força e não incomodar muito o piloto transmitindo qualquer irregularidade do solo. Acima dos 80km/h ela começa a vibrar mais, e nas estradas, mantém velocidade de cruzeiro a 100km/h, embora alcance máxima de 120km/h. O torque máximo chega só a 8.500 mas compromete o comportamento com a alta vibração. Assim, a XRE gosta mesmo de rodar sem tanta velocidade mas com segurança para qualquer terreno. A ergonomia é ótima permitindo que as pernas se abriguem com conforto e o guidão um pouco mais recuado facilita o controle da motocicleta.

O painel segue digital com boa leitura mesmo sob o sol mas não tem o esperado indicador de marchas. Na avaliação final, mesmo com poucas mudanças, a linha de motores de baixa cilindrada com redução de atrito da Honda mostra a mesma versatilidade para várias aplicações, tal qual a XRE apta a enfrentar uma trilha, mesmo que sem pressa.

