Yamaha e Kawasaki para pilotar no campo e na cidade

O planeta duas rodas tem novidades para todos os gostos. A Kawasaki espera a chegada da Versys 1000, esportiva com pedigree para encarar uma estrada no melhor estilo. As primeiras unidades chegam à rede da marca no mês que vem. Por seu lado, a Yamaha deu retoques básicos na Fazer, uma 250 com pinta de moto quase tão grande quanto o prazo de garantia de fábrica: quatro anos. Além do azul tradicional da marca e o preto, agora disponível na cor vermelha.

A Kawasaki Versys 1000 ABS 2020 pode assumir personalidades complementares: na configuração standard sua largura total chega a 895 mm, a altura a 1.465 mm e o peso para o painel da balança digital em 253 kg, tudo isso ao preço sugerido de R$ 55.490, mais frete R$ 2.040 para Salvador.

Na versão Grand Tourer, essas cotas vão respectivamente a 950 mm, 1.530 mm e 257 kg e demanda, com preço sugerido de R$ 66.990, mais frete de R$ 2.420 para Salvador.

Preços

O frete não está incluso e varia de acordo com a localidade da encomenda.

Mecanicamente esta quatro cilindros de 1.043 cm³ instalado em um chassi de alumínio, construído pelo método treliça e com suspensão ajustável. As rodas de aro 17" recebem discos de freio duplos com diâmetro de 310 mm na dianteira e pinças de quatro pistões; na traseira o disco único tem 250 mm e pinça de pistão único. A Versys vem equipada com ABS, sistema que evita o travamento das rodas.

Originalmente, o motor de quatro cilindros em linha, montado transversalmente, produz 120 cv a 9.000 rpm e seu torque chega a 10,4 kgfm a 7.500 rpm. O câmbio de seis velocidades ajuda a explorar a relação peso/potência de 2,125 kg/cv, algo facilitado pelo sistema KQS de troca rápida.

Fazer 2020: banho de loja

Em um segmento bem diferente e voltado a um público que usa moto no dia a dia, a Yamaha Fazer 250 ABS 2020 está disponível por R$ 15.790, mais frete, adicional que para Salvador significa R$ 2.000 na revenda Moto Fácil (11-3382-1000). Terceira moto mais vendida no mercado brasileiro – só perde para a eterna CG e para outro modelo da Honda: a CB 250F Twister.

O motor monocilíndrico da Fazer 250 ABS 2020 tem potência máxima de 21,3 cv com gasolina (0,2 cv a mais com etanol) a 8.000 rpm e torque de 2,1 kgfm a 6.500 rpm. Nos pneus 100/80-17 e 140-70-17, dianteira e traseira.

