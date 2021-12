Volvo amplia oferta de híbridos

Com boas vendas de utilitários esportivos no Brasil, a Volvo lança mais uma opção híbrida plug-in de seu modelo topo de linha, o XC90. A versão T8 R-Design se diferencia por oferecer alguns itens mais esportivos.

O SUV sueco combina o motor 2.0 Turbo Supercharger de quatro cilindros, que gera 324 cv de potência com uma unidade elétrica de 88 cv, alimentado por uma bateria de íons de lítio. Juntos, rendem 412 cv. A transmissão é a automática Geartronic de oito marchas.

A R-Design vem equipada com um cabo de 4,5 metros para carregamento da bateria de uso doméstico. A carga total da bateria é feita em três horas por meio de uma tomada 220 V.

O novo Volvo XC90 R-Design já está à venda por R$ 429.950, posicionado abaixo apenas da Excellence (R$ 509.950) e acima de outras duas versões do XC90 – Momentum (R$ 299.950) e Inscription (R$ 359.950).

Itens exclusivos

Entre os diferenciais, essa versão de apelo mais esportivo traz imensas rodas de 22 polegadas, as maiores da linha, para-choques dianteiro e traseiro exclusivos e grade preta R-Design. Completam o pacote exterior duas novas cores vibrantes: Passion Red e Bursting Blue.

Também apenas esta versão oferece no interior assentos e volante revestidos de couro e Nobuck, além de detalhes em fibra de carbono no painel de instrumentos.

Foco na segurança

Desde o sistema de iluminação ao recurso de manobra de estacionamento, boa parte de seus itens são pensados priorizando a segurança.

A iluminação de LED é programada para evitar o ofuscamento da visão de outros motoristas que vêm no sentido contrário, ao mudar automaticamente entre um feixe de luz focado ou desfocado dos carros.

Há ainda o nivelamento automático do facho do farol conforme o número de ocupantes e o carregamento do veículo, e tecnologia que direciona os faróis automaticamente em até 30 graus para os lados, facilitando ainda mais a visão nas curvas.

Para estacionar, o assistente manobra o carro automaticamente e identifica o espaço de vagas paralelas ou perpendiculares. O sistema é capaz de estacioná-lo em um espaço de, no mínimo, 1,2 vezes seu tamanho e tudo o que o motorista precisa fazer é acelerar e frear conforme instruções na central multimídia.

R$ 429.950

Câmeras e sensores também atuam na direção – na cidade ou na estrada – monitoram faixas e comandam aceleração, frenagem e movimentação do volante até 130 km/h. O Pilot Assist auxilia o motorista a manter a velocidade programada, interagindo continuamente com a direção, a aceleração e o freio, para centralizar o veículo na faixa.

Outros dois sistemas atuam diretamente na iminência de acidentes: a Mitigação de Pista Oposta ajuda o motorista a evitar colisões com veículos vindos da pista contrária. Além de avisar o motorista que invade a faixa oposta, supostamente distraído, o recurso conduz o veículo de volta à sua própria pista. O sistema é ativado entre 60 e 140 km/h. Outra sistema avisa ao motorista sobre veículos em ponto cego e coloca o carro de volta à pista.

Se a colisão ocorrer, o SUV dispõe de sete air bags (frontais, de cortinas, laterais e de joelho para motorista) e sistemas de proteção contra impactos laterais e lesões na coluna cervical.

Mercado

Fora do Brasil, o XC90 foi renovado. Recebeu pequeno facelift e atualização do sistema híbrido, que deixa o SUV 15% mais econômico. A expectativa é que chegue em meados do 2º semestre.

No mercado brasileiro, as vendas quase dobraram em 2018, comparado ao ano anterior (alta de 96%). De janeiro a março de 2019, a marca vendeu 51% a mais. Para este ano a expectativa é vender oito mil carros, um crescimento otimista de 17%.

