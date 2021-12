Sem maiores novidades tecnológicas de peso, a Fiat apresentou a linha 2020 da picape Toro com um apelo dos mais sensíveis ao consumidor: duas versões com preço abaixo de R$ 100 mil – a Endurance, de motor 1.8, flex e câmbio mecânico ou automático – e uma opção diesel com etiqueta na faixa de R$ 130 mil. Para o final do ano é esperada a comercialização da versão Ultra, com tampa da caçamba em aço, detalhe que aumenta a segurança no transporte de bagagem e cargas mais valiosas. Paleta de cores, tela multimídia de 7" e a opção de um extensor de caçamba, algo anunciado no lançamento do veículo, em 2016, mas que nunca entrou em produção.

Utilitário que criou um nicho próprio de mercado – é maior que a Renault Oroch, mas menor que a classe liderada pela Toyota Hilux –, a Fiat Toro é de longe a picape média mais vendida do País. Até o dia 30 de junho foram emplacadas 28.599 unidades no País, contra 19.810 do concorrente japonês e 14.414 da Chevrolet S-10. Tais números consolidam a liderança dos segmentos C e D, espaço ocupado com 29,7% de um mercado que deveria receber dois novos concorrentes: o Mercedes Classe X e o Renault Alaskan, modelos que compartem a mesma plataforma da nova Nissan Frontier. Seriam todos fabricados na linha de montagem da Nissan, em Córdoba, na Argentina; a Mercedes já desistiu dessa ideia por causa da crise econômica que afeta o país vizinho, enquanto a Renault, pelo mesmo motivo, mantém o projeto em banho-maria.

Para-choque reforçado

Os novos modelos de entrada com transmissão manual são uma tentativa de conquistar o mercado de frotas, onde o câmbio automático não é prioridade. Já o modelo diesel mais barato é a cartada para consolidar uma opção de entrada nesse nicho e contribuir para manter a liderança do mercado nos segmentos C e D. As linhas modernas e agradáveis da carroceria e o conforto de sua ampla cabine dupla são, sem dúvida, os melhores predicados do projeto aprovado pessoalmente por Sergio Marcchione, CEO da FCA, morto no ano passado. Na linha 2020 tudo isso foi mantido e, de certa forma, ampliado: a nova tela multimídia de 7" (de série em todos os modelos, exceto na Endurance) corrige a falha do dispositivo anterior; os 40% de aumento do novo mostrador melhoraram bastante a funcionalidade do equipamento. Por sua vez, a Endurance sai de fábrica com uma barra do tipo santantônio e uma grade protetora do vigia traseiro, itens que contribuem para a amarração de cargas na caçamba com capacidade para 650 quilos e protegem o vidro.

Na parte dianteira outra novidade: o para-choque com um reforço incorporado na parte central e que sugere uma quebra-mato. Batizado como overbumper (sobrepara-choque, em inglês), ele dá uma aparência de maior resistência ao conjunto e mostra melhor integração à carroceria que outras opções de mercado. Já os estribos e barras que aparecem em algumas versões destoam completamente das linhas elegantes e esguias da carroceria do Fiat Toro; trata-se de um tema que merece uma solução mais equilibrada e elegante. Infelizmente muitos acessórios similares disponíveis no mercado pecam pelas dimensões que podem provocar ferimentos em pedestres no caso de acidentes e também pela aparência.

Próximo capítulo

Mal acabou de apresentar a linha 2020, a Fiat já promete mais novidades para o final do ano com a chegada da versão Ultra, com motor 2.0 diesel, tração 4x4 e a caixa automática e nove velocidades. A maior novidade, porém, é a tampa da caçamba construída em metal, que garante vedação total e maior segurança às cargas e bagagens transportadas nesse compartimento. Esse equipamento cria um visual mais próximo de um SUV, tipo de carroceria da versão com carroceria fastback. Um protótipo desse carro foi mostrado no último Salão do Automóvel, em São Paulo.

