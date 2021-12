T-Cross é típico Volkswagen

A cintura alta não deixa dúvidas: o T-Cross é um típico Volkswagen, impressão que se confirma no comportamento dinâmico deste SUV médio fabricado no Brasil e que marca a estreia da marca no nicho nacional do segmento que mais cresce no mercado brasileiro. Com preços que começam em R$ 84.990 (motor 1.0 e câmbio manual de seis velocidades) até R$ 124.860 (motor 1.4 turbo, câmbio automático de seis velocidades), se acrescidos todos os pacotes de opcionais disponíveis. Em todas as quatro versões oferecidas, as três primeiras revisões estão incluídas no preço, valor equivalente a R$ 4.994.

O estilo da carroceria deste utilitário esportivo baseado no modelo alemão, porém ligeiramente mais alta e mais longa, é um dos diferenciais do modelo que chega para disputar mercado com o Chevrolet Equinox, Honda HR-V, Hyundai Creta, Jeep Renegade e Nissan Kicks, além de outros menos cotados. Suas linhas garantem um visual mais sólido e surpreendentemente leve, mesmo com a profusão de grandes áreas planas e a já mencionada cintura alta da carroceria, aquela linha que marca a borda inferior dos vidros laterais. As portas são destravadas através de chave com controle remoto que atua sobre as quatro portas e porta-malas, compartimento com capacidade de 373 litros, com os bancos traseiros em posição normal. Esse volume aumenta com o rebatimento parcial (em 1/3 ou 2/3) ou total do encosto.

Painel chama atenção

O interior do T-Cross replica o estilo sóbrio da carroceria e o revestimento é marcado pelo amplo uso de plástico rígido. Não há apliques de material de toque macio (o chamado soft touch no jargão das fábricas de automóveis), algo que, tal qual o material do revestimento dos bancos – oficialmente couro, porém um tecido sintético –, não decepciona, mas também não chega a entusiasmar. Já o painel é um dos pontos altos do habitáculo, com dois blocos de informação que utilizam telas com grafismo de alta nitidez.

Ao centro do painel está a tela multimídia de 6,5”, nela comandos táteis operam aplicativos diversos. Acima dela está um suporte para celular e uma porta USB útil, mas de difícil acesso; abaixo, as saídas de ar-condicionado de zona única com controles localizados no console central. Neste compartimento aparecem os comandos de sistema de apoio de condução – que variam de acordo com a versão e pacote de opcionais –, um porta-objetos com mais uma porta USB, o botão de partida e a alavanca de câmbio com quatro posições longitudinais. Um ligeiro movimento para a esquerda permite escolher as marchas, algo possível também através de borboletas situadas discretamente atrás dos raios horizontais do volante.

O volante pode ser regulado em altura e profundidade e permite visualizar outro grupo de informações selecionáveis através de controles localizados na haste central direita, que encobre o comando do limpador de para-brisas; a da esquerda é base para o piloto automático e o comando dos faróis. Ali destacam-se o velocímetro e o conta-giros circulares, instrumentos que mudam de aparência quando o mapa do sistema GPS é exibido nesse espaço. O espaço interno para motorista e passageiros é um dos melhores do segmento e o compartimento traseiro tem duas saídas de ar-condicionado, sob as quais estão outras duas portas USB, ideais para conectar tablets e telas para entreter os passageiros.

