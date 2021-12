Sandero RS 2.0 entusiasma no acelerador e no preço

Por mais que se fale em congestionamentos, radares e câmbio CVT, alguns prazeres e características essenciais de utilizar um automóvel jamais mudarão. O Renault Sandero RS 2.0, agora na sua versão 2020, lembra isso com autoridade e um detalhe essencialmente apetitoso: por menos de R$ 70 mil o consumidor pode dispor de um hatch esportivo de desempenho esportivo e sem exageros que afetem sua praticidade de uso. Ele sai de fábrica com câmbio mecânico de seis marchas, suspensão muito bem acertada, bancos corretos para apreciar seus 150 cv de potência e 20,9 kgfm de torque e conferir os 202 km/h de velocidade final.

RS, o sobrenome dessa versão lançada em 2015, vem de Renault Sport e caracteriza os modelos que recebem um tratamento que vai muito além do estético e de acabamento, que caracteriza versões dos modelos de grande produção. Só recebem tal selo modelos que passaram por um trabalho de desenvolvimento focado em desempenho e esportividade, além dos pacotes de opcionais, que geralmente só agregam peso e custos. Não há dúvidas de que uma minoria de consumidores está interessada em versões desse tipo. De acordo com Federico Goyret, diretor de marketing da casa francesa, apenas 1% da produção do Sandero brasileiro sairá de fábrica com essa especificação, coisa de 500 unidades.

Não é de hoje que a marca Renault oferece derivados esportivos no Brasil. Em 1960, a associação com a Willys lançou primeiro o Dauphine (código de modelo 1090), que tinha câmbio de três marchas, evoluiu para o Gordini (1091), que tinha câmbio de quatro e, na versão IV, freios dianteiros a disco, até chegar no 1093. Um conjunto de melhorias no motor aumentava a potência e fez muita gente associar o código dessa última versão com a cilindrada do motor, que eram os mesmos 845 cm³ dos irmãozinhos.

Quando se vê a popularização de SUVs cada vez mais parecidos e a popularização do câmbio CVT, encontrar um hatch com acabamento e desempenho superiores é animador. Começa pelo visual, que na linha 2020 mudou menos que no resto da família, é dizer Sandero/Logan/Stepway. A suspensão esportiva permitiu abaixar o monobloco em 260 mm, o que por si só já cria um visual mais interessante. As rodas agora têm aro 17", uma a mais que anteriormente, calçam pneus na medida 205/45 R17 e têm acabamento diamantado, em preto. As pinças dos freios a disco nas quatro rodas pintadas em vermelho reforçam ainda mais o apelo de performance superior.

Esportividade

No interior do RS 2.0 predomina a cor preta, ambiente que as costuras duplas em cor vermelha ajudam a quebrar. O tecido usado para o revestimento das portas e apoiar braço remete à fibra de carbono, cuja ausência é compreensível pelo preço final do carro, que só pode ser alterado caso a pintura de série, na cor branca, seja trocada por vermelho-fogo, prata-étoile ou cinza-nacré.

Ideal para acelerar

Acelerar o Sandero RS em uma pista é o melhor local para explorar a suspensão que traz molas, amortecedores e barras estabilizadoras, com calibragem e dimensões específicas para esta versão do hatch popular. Os discos dianteiros, ventilados de 280 mm de diâmetro, são 20 mm maiores que os traseiros, sólidos e funcionam sem apresentar sinais de fôlego curto. Aquela sensação notada ao final de uma descida de serra quando o pedal começa a ficar mais macio e a diminuição de velocidade mais lenta e aguada, o conhecido fading.

A direção eletro-hidráulica permite desfrutar de uma condução esportiva, sem provocar maior cansaço dos braços. O câmbio de seis marchas tem uma alavanca de curso mais curto que o normal e engates precisos. As mudanças de direção são rápidas e os movimentos parasitas normalmente associados a essa manobra são quase imperceptíveis. O formato dos assentos dianteiros permite o encaixe apropriado do condutor e passageiros e aumenta a sensação de alto desempenho, que tem em 202 km/k por hora e 8"0 para a aceleração de 0 a 100 km/h: dois índices interessantes para um carro desta faixa de preço: R$ 69.690.

Motor 2.0 e câmbio mecânico

