Salão de Nova York prioriza carros que estarão nas lojas nos próximos meses

O Salão do Automóvel de Nova York de 2019 foi aberto ao público na sexta-feira, 19, e fica em cartaz até o próximo domingo, 28. Sempre realizada na Páscoa, a feira em geral é menos importante – por seus lançamentos – que os salões de Detroit e até Los Angeles, mas algumas fabricantes aproveitam a ocasião para levar estreias nacionais e mundiais ao evento.

Ainda em relação às outras feiras, o Salão Nova York é o mais “prático”: serve de vitrine para mostrar novas versões, remodelações e novos motores de carros que chegarão às lojas na sequência, boa parte para aquele mercado. Conceitos e ideias futuristas ficam em segundo plano, mas também estão lá, como o Genesis Mint.

Para o Brasil, além de novos Mercedes GLS e Subaru Outback, que devem vir para cá em breve, é o Venue que mais chama a atenção como possível modelo a se juntar na gama Hyundai de SUVs compactos. Confira algumas das estreias.

Hyundai Venue

Com a proposta de atrair consumidores jovens das cidades, este SUV compacto urbano de quatro metros poderia ser a aposta de um modelo um pouco menor a se juntar ao bem-sucedido Creta brasileiro

Será vendido, por ora, nos EUA e Índia, e um dos motores é o 1.6 de 4 cilindros, o mesmo que equipa o Creta e HB20 no Brasil. Tecnologia em infotainment e segurança são apelos de venda, como câmera de ré, detector de fadiga, sensores de pontos cegos e de saída de faixa.

Volkswagen Tarok

A picape que fez estreia mundial no Salão de São Paulo, no final do ano passado, é um dos destaques da marca alemã em Nova York

Ainda protótipo, a picape que será produzida aqui em 2020 serve para medir o interesse do público norte-americano por um modelo de entrada e compacto. Um dos apelos é a versatilidade: o espaço do piso da caçamba pode ser ampliado pelo uso de um mecanismo que dobra a parte inferior do painel traseiro da cabine de passageiros.

Subaru Outback

A sexta geração da station wagon japonesa chega com discreta reestilização, como os novos faróis com máscara negra e as rodas de 18 polegadas

No interior, o sistema multimídia conta com tela de 11,6”. É na nova plataforma e pelo novo motor 2.4 turbo boxer de 263 cv, acoplado ao câmbio CVT de oito velocidades, que este Subaru de vocação aventureira se destaca.

Mercedes-Benz GLS

O SUV de sete lugares, o maior da marca, recebe nova identidade visual em sua terceira geração, que está 7 cm mais longa

Entre as opções de motores, há o três litros de seis cilindros que gera 366 cv e destaque ao novo V8 4.0 biturbo de 489 cv que utiliza o sistema híbrido leve EQ-Boost. Os dois propulsores são acoplados ao câmbio automático de nove velocidades e tração nas quatro rodas. O topo de linha V8 vem equipado com rodas de 21 polegadas.

Porsche 911 Speedster

Como parte dos festejos dos 70 anos da marca, esta edição limitada é baseada no desenho do Carrera 4 Cabriolet e das versões GT3 da geração 991 do 911, com câmbio manual de seis velocidades, tração traseira e motor 4.0 boxer com seis cilindros de 508 cv

Para tirar o máximo proveito de seu desempenho nem ar-condicionado tem (mas se o cliente quiser, pode solicitar o item, sem custo adicional). Serão 1.948 unidades a US$ 275.750 – número em alusão ao primeiro Porsche feito naquele ano, o 356.

