S60, novo sedã premium da Volvo

Marca fortemente associada à segurança e durabilidade, há algum tempo a Volvo investe em duas novas vertentes: esportividade e conectividade, detalhes que caracterizam bem a nova linha do S60. O sedã esportivo de segmento premium tem lançamento marcado para agosto e a marca de origem sueca, atualmente controlada pela chinesa Geely, importará os modelos T4 Momentum, T5 Inscription, T8 R-Design e T8 Polestar produzidos em sua fábrica de Charleston, situada na Carolina do Sul. Trata-se do modelo que estreou a primeira fábrica da marca nos Estados Unidos, inaugurada há um ano.

O novo S60 utiliza uma nova plataforma modular SPA (do inglês scalable product archicteture ou arquitetura escalonável de produto), solução já adotada nas séries 90 (XC90 e S90) e 60 (XC60 e V60). Com relação ao antigo S60, o modelo que estreia no Brasil em agosto tem 12,6 cm a mais no comprimento, é 5,3 cm mais baixo e tem a distância entre-eixos alongada em 9,6 cm. Tais dimensões criam um visual bastante marcante para um sedã, cuja frente é facilmente identificada pelos blocos óticos que usam LED para suas várias funções em formato peculiar.

O modelo de entrada da nova geração S60 é o T4 Momentum, que vem equipado com um motor de quatro cilindros em linha (B4204T32), com duplo comando e válvulas, capaz de produzir 190 hp a 5.000 rpm e mais 30,5 kgfm de torque. O T5 Inscription usa o mesmo bloco, mas com especificação B4204T26, de 250 hp; ambos usam comandos duplos e têm caixa de câmbio automática de 8 velocidades e tração dianteira. Na versão topo de linha T8 R Design o motor B4204T48 conta com o mesmo turbo dos modelos anteriores, mas acoplado a um supercompressor, o que permite extrair nada menos de 407 hp, que tracionam as quatro rodas. A versão Polestar, ainda sem preço definido, é a versão focada para os esportivos de alto desempenho do trio alemão Audi A4/BMW Série 3/Mercedes Classe C.

De acordo com João Oliveira, diretor-geral de operações da Volvo no Brasil, o novo sedã vem com uma linha completa de equipamentos de série:

"Com o S60, a Volvo retorna definitivamente para o segmento de sedãs premium com uma proposta inovadora: design esportivo e sedutor, ampla gama de motorização – que reforça sua estratégia na eletrificação – e em uma lista de equipamentos de série mais completa entre os concorrentes".

Nova solução

O chassis do S60 traz uma nova solução de suspensão: dianteira com braços triangulares duplos, molas helicoidais e barra estabilizadora e traseira com eixo integral equipado com molas transversais construídas em material compósito. A direção tem assistência eletro-hidráulica, sendo que o volante multifuncional concentra a maioria das funções cuja funcionalidade é comprovada na tela digital de 12,3 polegadas, antirreflexo. Entre essas funções estão a navegação, telefone, mídia e configurações do carro, item que pode ser registrado em memória com perfil individual do condutor. Essas funcionalidades também podem ser ativadas por controle de voz e o sistema é compatível com os aplicativos CarPlay e Android Auto.

Entre os itens de segurança do S60 destacam-se os sistemas de alerta de mudança de marcha, proteção em saída de estrada, contra impactos laterais lesões na coluna cervical, alerta de colisão frontal e traseira e alerta de ponto-cego. O controle de velocidade adaptativo com assistente de direção atua em velocidade de até 130 km/h.

O inovador City Safety trabalha com freio automático e assistente de direção para evitar colisões em manobras evasivas e atua entre 50 e 100 km/h, contribuindo para evitar batidas contra pedestres, ciclistas, animais de grande porte tanto de dia quanto à noite.

