Renovação para manter a liderança

No país do futebol, o Onix é aquele time na liderança folgada do campeonato. Antes mesmo de enxergar seus concorrentes no retrovisor, renova a equipe com reforços para mantê-lo à frente. Com as novidades na linha 2020, a tendência do Onix é crescer ainda mais sua participação de mercado.

Em 2018, no acumulado até outubro, o hatch tinha 168.540 unidades vendidas. Este ano, no mesmo período, vendeu mais: foram 200.588 unidades. O Onix vende tanto que mesmo somando os segundo e terceiro hatches pequenos suas vendas não o alcançam – juntos, Ka e HB20 emplacaram até outubro 172.283 unidades. Contudo, a participação de mercado do Chevrolet encolheu de 34,1% para 32,6% este ano.

Nada preocupante, mas a linha já pedia renovações. Nesta nova geração, o Onix está maior e traz mais tecnologias. O design continua moderno, agora mais evidente pela ampla grade, com a parte de baixo maior, e faróis ligeiramente mais afilados. Esse novo conjunto trouxe um caráter mais esportivo, reforçado pelos diferentes elementos aerodinâmicos na parte inferior da área frontal. Na traseira, o Onix recebeu nova tampa e aerofólio, além do redesenho de lanternas e para-choque, esse exibindo agora partes plásticas em preto.

O hatch também está 23 cm maior (passa a ter 4,16 m de comprimento) e 4,1 cm mais largo. A distância entre-eixos recebeu 2,3 cm a mais, para melhorar o espaço de quem vai atrás (o Onix é um dos modelos mais usados por motoristas de aplicativo). Da coluna central para trás, hatch e sedã ganham personalidades e dimensões distintas.

Ainda em seu desenho, os projetistas mexeram na inclinação do capô, de forma que ofereça maior proteção a pedestres em caso de impacto, além de reduzir a resistência e o ruído do vento em altas velocidades.

Motorização

O recall é assunto minimizado pelos executivos. Lidando com agilidade e transparência, a atualização do software de gerenciamento do motor dos novos sedãs foi realizada semanas antes do lançamento do hatch, que por sua vez já traz a programação atualizada. Para a marca é uma página virada.

Assim como no Onix Plus, o novo hatch vem equipado com a nova família de motores 1.0 Flex Ecotec de três cilindros de injeção indireta com opções turbo e aspirada, e transmissão manual e automática (essa apenas no turbo), ambas de seis marchas. Um dos destaques é o consumo: medições do Inmetro apontam que, com gasolina, o Onix aspirado com câmbio manual faz média de 16,7 km/l na estrada e 13,9 km/l na cidade. Quando movido a etanol o consumo é de 11,7 km/l e 9,9 km/l, respectivamente.

Avaliado em trecho rodoviário, na versão turbo com câmbio automático, o Onix é ágil e mostrou boa disposição principalmente nas acelerações, graças ao torque – 16,8 (etanol) ou 16,3 (gasolina) kgfm já a 2.00 rpm. A potência do 1.0 turbo é de 116 cv a 5.500 rpm, o que permite chegar à velocidade máxima de 187 km/h. Levado à pista do Autódromo Velopark, o hatch mostrou firmeza nas curvas e boa precisão na direção elétrica. Faltou, contudo, testá-lo no sofrido asfalto e no anda e para do trânsito.

Interior

Se por fora e em movimento o Onix agrada, por dentro a versão avaliada Premier mantém os revestimentos rígidos, amenizados por uma faixa em tom mais claro e com textura emborrachada no painel e partes das portas. O painel é simples, mas funcional. Já os bancos revestidos de couro em dois tons perdem a elegância pelos encostos de cabeça embutidos.

No painel de instrumentos há velocímetro e conta-giros com molduras cromadas e os ponteiros iluminados por LED. Ao centro fica o computador de bordo com tela de TFT.

A GM acerta em fazer uma boa aposta no recheio do novo Onix. Por exemplo, na segurança: são seis air bags de série (frontais, laterais e de cortina), controles de estabilidade e tração, hill-holder e estrutura renovada, que lhe garantiu a nota máxima em crash tests. Tem ainda de série regulagem de altura dos faróis, Isofix e monitoramento de pressão dos pneus já a partir da versão 1.0 que custa R$ 48.490.

O sistema multimídia MyLink de nova geração está disponível na opção 1.0 LT manual que sai a R$ 51.590, e por mais R$ 2.200 o consumidor leva o pacote LT I com abertura da porta e partida do motor sem chave, acendimento automático dos faróis, câmera de ré e carregador wireless. Entre outros opcionais, há ar-condicionado digital, lanternas de LED com assinatura luminosa, alerta de ponto-cego e assistente de estacionamento.

Conectado

O Chevrolet Onix ainda se diferencia pela oferta de itens de conectividade. Tem wi-fi (em parceria com a Claro com três meses de cortesia para experimentação e posteriormente planos de dados de até 20 GB); duas tomadas USB no console central traseiro e sistema de telemática OnStar, que permite, entre outras tarefas, comandar funções do veículo por aplicativo. Com a internet a bordo, atualizações de módulos eletrônicos do carro podem ser feitas de forma remota, sem a necessidade de levar o carro até a concessionária.

Também estreia no novo Onix o aplicativo myChevrolet, ferramenta que permite consultar informações do computador de bordo, entre elas, nível de combustível, vida útil do óleo, hodômetro e pressão de cada pneu.

Motorização eficiente, desenho mais esportivo e tecnologia ao seu dispor, mesmo que ela não esteja ao alcance financeiro de todos, são atributos que devem reforçar a liderança do Chevrolet no país e mantê-lo ali com folga por mais algumas temporadas.

adblock ativo