Renegade ganha série especial: Jeep inicia pré-venda de edição limitada

A Jeep iniciou a pré-venda de uma série especial do Renegade e do novo Wrangler. Desde 15 de março, a rede de concessionárias já atende a pedidos antecipados dos modelos que foram apresentados no Salão do Automóvel de São Paulo, em novembro passado. Além desses dois, a marca promete lançar em breve a versão S do Compass.

O Renegade, primeiro modelo a sair da linha de produção, há quatro anos, da fábrica de Goiana (PE), terá uma versão especial com baixa tiragem e numerada. Para homenagear suas origens, a série especial Renegade Willys é baseada na versão Trailhawk, acrescida de vários diferenciais e limitada a apenas 250 unidades. O preço do modelo é de R$ 146.990.

Sob o capô, este Renegade traz motor 2.0 Multijet turbodiesel, que rende 170 cavalos de potência, acoplado à transmissão automática de nove velocidades e dotado de tração nas quatro rodas. Nesta série, a ideia é dar ao SUV um visual vintage, alusivo aos primeiros Jeep feitos pela Willys.

As inscrições “Willys” estão nos para-lamas dianteiros, e o “4-Wheel Drive”, estampado na tampa traseira, como nos “antepassados” do Jeep Renegade.

A alusão ao lema militar “em missão” ou “em movimento” estão nas colunas C e também bordados nos encostos dos bancos dianteiros com os símbolos “Oscar Mike”, de estrelas estilizadas.

Uma plaqueta com a indicação da numeração desta série limitada pode ser encontrada no painel, na alça à frente do passageiro dianteiro.

Com a carroceria pintada na cor verde-recon, o Jeep Renegade Willys ainda possui acabamento escuro em peças externas, como molduras de grade e de para-choque, capa dos retrovisores, emblemas e rodas.

Cada comprador desta série limitada ainda vai receber um kit com jaqueta da marca Jeep Gear (com o número do carro na série), cantil e maleta no formato de galão de combustível (“jerry can”) dos pioneiros Jeep militares.

Wrangler

Além do nacional Renegade, a marca também abriu pré-venda para o Wrangler. Em sua quarta geração, esse Jeep é uma referência mundial na performance off-road. O motor que o equipa é o inédito turbo 2.0 de injeção direta de gasolina que gera 270 cv de potência e 40,8 kgfm de torque (no lugar do antigo beberrão V6 de 3,6 litros). O conjunto conta ainda com o câmbio automático de oito marchas (três a mais que o antecessor), também inédito para o Wrangler, e a tração 4x4 com reduzida.

Um dos destaques de sua cabine é a conectividade. Além da central multimídia Uconnect de 8,4 polegadas compatível com Android Auto e Apple CarPlay, possui tela multifuncional de 7” no quadro de instrumentos.

O design clássico do Wrangler, que remete ao pioneiro Jeep Willys MB, de 1941, foi modernizado com itens como faróis de LED e a nova grade levemente inclinada para melhorar a aerodinâmica. Para melhorar a eficiência energética, a Jeep ampliou a utilização de itens mais leves, como o alumínio para reduzir o peso, além do motor mais leve e eficiente.

Inicialmente, o Wrangler estará à venda na versão mais sofisticada Sahara, com opção de duas ou quatro portas (Unlimited), e com preços de R$ 259.990 e R$ 274.990, respectivamente. O modelo maior ainda conta com o pacote de acabamento Overland, que inclui a capota (rígida) e as extensões dos para-lamas pintadas na cor da carroceria. Na configuração de duas portas, a cobertura é preta.

Para todos os modelos, a ação de pré-venda valerá até 4 de abril, conhecido como o Dia Jeep 4x4, e a reserva exige o pagamento de uma entrada de R$ 5 mil. Tudo é feito online, por meio dos sites Renegade Willys e Wrangler Jeep. O valor da reserva será abatido posteriormente do preço total de cada modelo.

Chega ao Brasil a segunda geração da MT-09

Naked reestilizada custa R$ 43.690

A Yamaha começa a trazer ao Brasil a segunda geração da MT-09 como linha 2020. O preço é de R$ 43.690. A naked, trazida desde 2014, agora reestilizada, é comparável aos modelos vendidos nos EUA e Europa.

No design, destacam-se o novo conjunto óptico com dois faróis duplos em LED, tomadas de ar junto ao tanque de combustível maiores e as carenagens de proteção do radiador, onde estão fixados os piscas dianteiros.

Na parte traseira, houve mudanças no desenho da lanterna, também em LED, e no para-lama junto fixado diretamente na balança da suspensão, que também serve como suporte da placa. O banco recebeu formato mais anatômico e a traseira alongada oferece mais espaço ao garupa.

O painel todo digital foi deslocado mais para a direita e ganhou novas funções, como mostrador digital do modo do controle de tração, se está acionado ou não e luzes de funcionamento do sistema Quick Shift e do controle de tração.

Técnica

O motor de três cilindros de 847 cm³ manteve o torque de 8,92 mkgf e a potência de 115 cv. Não houve alteração na transmissão, que continua sendo a de seis velocidades. No peso, a naked ganhou 2 kg e agora possui 193 kg.

O modo de condução também foi mantido. Trata-se de um sistema que possibilita a escolha entre três diferentes formas de respostas ao acelerador, que podem ser escolhidos de acordo com as condições de pilotagem e estilo do piloto.

