Renault faz spoiler do Sandero 2020

Prática cada vez mais adotada pelas fabricantes de automóveis, o vazamento de imagens de futuros lançamentos acontece com frequência cada vez maior. Desta vez o tema envolve o Renault Sandero 2020, que será lançado oficialmente na próxima quinzena junto com o Logan, três-volumes derivado do hatch multiversão. Além dos retoques conhecidos no jargão da indústria como "face lift" – algo como cirurgia plástica no português cotidiano –, os dois modelos deverão ser oferecidos com câmbio automático do tipo CVT, equipamento cada vez mais em alta entre os consumidores dos segmentos intermediários e próximos dos modelos de entrada.

Atualmente os preços sugeridos pelo fabricante francês iniciam em R$ 49.390 para o Logan e R$ 45.990 para o Sandero; não se sabe se a política de preços a ser adotada para os novos modelos, mas o fato de a Hyundai estar bastante próxima à Renault na participação de mercado pode justificar a manutenção de preços ou mesmo uma redução, tal qual ocorreu na apresentação da linha 2019-2020 do Jeep Renegade.

Os números

Somados, Sandero e Logan respondem pela segunda maior parcela da Renault no mercado brasileiro: de janeiro a junho deste ano foram emplacados 13.783 modelos hatch e 12.698 sedãs, contra 40.520 Kwid. Captur (13.783 unidades) e Duster (13.012) vêm a seguir. Na Europa o Sandero e o Logan são fabricados na Romênia e comercializados com a marca Dacia; o posicionamento de mercado de ambos é num patamar inferior aos modelos da Renault.

