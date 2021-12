Quinto SUV da JAC Motors lançado no Brasil, T80 é o mais equipado

O quinto SUV trazido pela chinesa JAC desde 2011, quando iniciou as operações no Brasil, é também seu modelo mais tecnológico e caro. O grande T80, que começa a ser vendido agora, custa R$ 139.990 em única versão completa, além de pacote de equipamentos opcionais.

Quando a marca chegou, há oito anos, o cenário era outro. Naquela época, o mercado de veículos nacionais e importados expandia, com o emplacamento de 3,5 milhões de unidades. Em março daquele ano, o dólar se mantinha na casa de R$ 1,70, o que trazia bons presságios aos importadores.

Mas os ventos mudaram, com disparada do dólar, aumento de IPI a importadores e uma crise sem precedentes. De 60 concessionárias abertas quando chegou ao Brasil, a JAC hoje possui 25, sendo apenas uma na Bahia, em Salvador.

O empresário Sérgio Habib, dono do Grupo SHC (responsável pela importação e revendas da JAC no Brasil), admite que é difícil vender importados com o dólar na casa dos R$ 4. A expectativa é que o mercado se recupere e o otimismo é estampado num lançamento como este e outros que chegam no decorrer do ano.

Olhando para o T80, o visual agrada. Suas linhas foram criadas no Centro de Design da JAC Motors, em Turim, Itália. Ampla grade frontal cromada e faróis afilados dão um ar de sofisticação e ao mesmo tempo imponência ao SUV. Atrás, o desenho harmonioso tem muita semelhança com um Audi, tanto que é possível confundir.

Ainda como parte de seu visual, destaque às rodas de liga-leve aro 18 polegadas de desenho exclusivo, calçando pneus 235/60 R18.

O SUV da JAC oferece sete lugares em seus 4,79 metros de comprimento e 1.775 quilos. Sob o capô, o T80 é equipado com motor 2.0 turboalimentado com intercooler de 210 cv de potência e 30,6 kgfm numa faixa de 1.800 a 4.000 rpm. Esse conjunto atua com o câmbio automatizado DCT (Dual-Clutch Transmission, ou caixa de dupla embreagem) de seis velocidades.

Desenho tem a marca do Centro de Design da JAC Motors, da Itália

Progressivo

A direção possui sistema elétrico progressivo, mais confortável e eficiente do que o modelo hidráulico e três modos de condução: leve, normal e pesada.

Os freios contam discos nas quatro rodas com ABS (antitravamento), BAS (Brake Assist System ou assistência em frenagens de pânico) e BOS (Brake Overide System ou sistema de “cancelamento”, que atua quando se pisa simultaneamente em freio e acelerador - é cortada a potência do motor, prevalecendo a segurança das frenagens).

O SUV tem sete lugares em seus 4,79 metros de comprimento

Modelo tem vasta lista de equipamentos

Como preza a um bom veículo familiar, o JAC T80 atende bem às expectativas de conforto e espaço em seu interior, principalmente para quem dirige. A lista de equipamentos é vasta.

De comodidades ao motorista traz a chave Keyless, que dispensa seu uso na partida, volante multifuncional e ajustes elétricos nos bancos dianteiros, com memorização, resfriamento, aquecimento e massageador no assento do motorista. O revestimento interno é de couro.

Ainda para compor as facilidades ao motorista, o T80 possui cruise control, sensores de chuva e sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, câmeras de ré e 360, painel Digital Active Info Display, com tela de 12,3 polegadas em LCD e tela multimídia de 10 polegadas no console, com conectividade que inclui espelhamento com Android e iOS. Os espelhos retrovisores são rebatidos quando o carro é trancado.

Para segurança o pacote também é completo. São seis air bags (frontais, laterais e do tipo cortina), assistente de partida em rampa (HSA – Hill Start Assist), controles eletrônicos de tração e estabilidade (TCS e ESP), monitoramento de pressão dos pneus (TPMS), freio de estacionamento elétrico e sistema Isofix para fixação de cadeirinha.

Há ainda um pacote de itens opcionais, o que faz o preço final do T80 chegar a R$ 145.990. Inclui sistema de som de alta definição (Infinity Premium Sound Sistem, com 280 Watts e 10 alto-falantes) e teto solar elétrico panorâmico duplo Command View.

Por dentro, a segunda fileira de bancos desliza para ampliar o espaço aos assentos individuais para sexto e sétimo passageiros, que “roubam” parte do enorme porta-malas. Mas é limitado a crianças, pela baixa altura e pouco espaço para as pernas. Com cinco ocupantes, o bagageiro leva 1.550 litros e cai para 620 litros com os dois passageiros adicionais. Ainda assim é um bom espaço.

Painel digital, com tela de 12,3 polegadas em LCD e tela multimídia

O elétrico da JAC vem por aí

A JAC promete ainda para junho deste ano um modelo elétrico, o E40 baseado no SUV T40. Seu preço já foi divulgado: R$ 139.990. O projeto do iEV40, como é vendido na China, foi desenvolvido em parceria com a Volkswagen, em uma joint venture chamada Sol.

Nesse tipo de veículo, dados como autonomia e tempo de recarga são importantes: de acordo com a marca, o E40 vai rodar até 300 quilômetros com as baterias 100% recarregadas em até 90 minutos (ou 80% de sua carga em 60 minutos).

Entre as tecnologias, o E40 possui freios regenerativos, recurso que recupera a energia promovida pelas frenagens e a converte em eletricidade: isso recarrega as baterias e contribui para sua autonomia.

Para evitar acidentes com pedestres, já que o elétrico roda de forma silenciosa e pode ser perigoso nas cidades, há uma alerta sonoro que anuncia sua presença no trânsito.

Outro lançamento esperado é o de uma picape média de cabine dupla, motor movido a diesel e tração 4x4. Na China a mesma picape traz motor 2.0 de 138 cv. Pelo seu porte, vai brigar com S10, Ranger e Hilux, entre outras.

