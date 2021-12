Quarta geração do Korando chega ao Brasil em 2020

Em meio ao processo de homologação do novo Rexton – que desembarca no Brasil no segundo semestre, junto com a picape Musso –, a coreana SsangYong confirma a chegada da quarta geração do Korando para primeiro semestre de 2020. Trata-se de um modelo de porte médio (4.410 mm de comprimento), que vai disputar o nicho Premium no segmento de SUVs, contra modelos como Volvo XC 40, Audi Q3, BMW X2, Mercedes GLA, Mitsubishi Eclipse e Volvo XC40, todos na faixa de R$ 170 mil. Apresentado no último Salão de Genebra em versões com opção de motor diesel ou gasolina, o Korando ganha no ano que vem uma versão elétrica.

A SsangYong é uma fábrica relativamente pequena em comparação com outros players do mercado mundial. Em 2018 vendeu pouco mais de 143 mil carros em todo o mundo. Para se distanciar do seu passado – e da imagem atrelada a marcas asiáticas emergentes –, investe em produtos do segmento premium, estilo ousado e conteúdo tecnológico consistente.

Primeira versão

Em relação ao modelo anterior – o C200 –, o Korando C300 ficou mais longo (4.450 mm contra 4.410 mm), mais longo entre eixos (2.675 mm/2.650 mm), mais baixo (1.620 mm/1.675 mm) e mais largo (1.870 mm/1.830 mm); o entre-eixos é um dos maiores do segmento e as rodas podem ter 16” ou 17” de aro para pneus 215/65 ou 225/60, respectivamente. A nova carroceria segue as linhas do irmão maior Rexton, o que reforça a identidade de estilo da marca, proposta em alta entre muitos fabricantes. Uma das poucas exceções neste quesito é a Caoa Chery: seus SUVs Tiggo T2, T5 e T7 têm cara própria.

O trem de força do Korando tem opções de motor dianteiro a gasolina (GDI 1.6, turbo, 163 cv a 5.500 rpm e 28,55 kgf-m entre 1.500 rpm e 4.000 rpm) e diesel (1.6, turbo, 136 cv a 4.000 rpm, 33 kgf-m entre 1.500 rpm e 4.000 rom), valores para a calibração em uso na Europa. A versão diesel permite rebocar até duas toneladas. A tração é dianteira e há possibilidades de transmissão mecânica ou automática (Aisin), ambas de seis velocidades, além de tração integral. Programas de assistência para subida ou descida, alertas de troca de faixa e reconhecimento de sinalização de trânsito são algumas opções oferecidas.

Os faróis do SsangYong Korando remetem ao protótipo SIV-2, apresentado ao público em 2016, e impressionam pelo formato e pela iluminação gerada por lâmpadas de 25 watts. No interior destacam-se a tela táctil (touch screen) de generosas 10,25 polegadas, compatível com sistemas Apple CarPlay e Android; outra tela digital, de nove polegadas, serve como painel de instrumentos. Sete air bags, incluindo um para os joelhos do motorista, sistema avançado de frenagem de emergência, controle de velocidade adaptativo e câmeras frontal e traseira são outros detalhes do equipamento de série.

“Coreanos conseguem fazer”

O nome Korando é uma corruptela de uma frase muito usada nos anos 1960 na Coreia, e sua tradução livre remete a “coreanos conseguem fazer”. A primeira geração de veículos batizados com esse nome foi lançada no país asiático em 1983 e era uma versão calcada no conhecido Jeep Willys CJ7, então construído pela Dong-Hwan Motor Company. Desde então, a propriedade do nome foi passando por várias empresas (SShinjin Jeep Motors, Geovah e Dong-A Motor) até passar o grupo SsangYong em novembro de 1986. Nesse período alguns modelos utilizaram tecnologia da japonesa Isuzu, até que em 1987 a segunda geração apareceu como uma versão menor do Musso. O primeiro projeto realmente inédito do Korando apareceu no final de 2010 e iniciou o reposicionamento do modelo no segmento Premium.

Premium

Rexton e Musso

Com início de vendas previsto para meados do segundo semestre deste ano, os modelos Rexton (SUV de sete lugares) e Musso (picape média/grande) estão em fase de homologação e certificação pelas agências brasileiras responsáveis por esse processo. Ambos compartilham a mesma plataforma, onde se destaca o motor 2.2 turbodiesel de 181 cv e 42,8 kgf-m de torque.

