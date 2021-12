Primeira Ferrari híbrida produzida em série

Esportividade e baixas emissões pareciam incompatíveis até certo tempo atrás. Com o avanço de modelos híbridos e elétricos começaram a surgir esses tipos de carro mais esportivos e potentes. O mais recente exemplar dessa safra é a Ferrari, que abre um novo capítulo em sua história. Pela primeira vez, a casa de Maranello inicia a produção em série de um PHEV (sigla para Plug-in Hybrid Electric Vehicle, ou veículo híbrido elétrico plugado).

Essa evolução é chamada de Ferrari SF90 Stradale e superlativa nos números. A nomenclatura é uma referência ao 90º aniversário de fundação da Scuderia Ferrari e ressalta a forte ligação que sempre existiu entre os carros de pista e de rua da Ferrari.

O motor a combustão é um turbo V8 de 3,9 litros que entrega poderosos 780 cv de potência a 7.500 rpm, com torque de 81,5 kgf-m a 6.000 rpm. Outros 220 cv são produzidos a partir de três motores elétricos: um atrás, conhecido como MGUK (Unidade Geradora de Motor Kinetic) já aplicado na Fórmula 1, entre o motor e a nova embreagem dupla de 8 velocidades.

Os 1.000 cv lhe conferem a incrível relação peso-potência de 1,57 kg/cv. Para chegar a esse ao peso de 1.570 kg, chassi e carroceria são novos, construídos com tecnologia multimaterial, incluindo, por exemplo, fibra de carbono.

A SF90 Stradale também é o primeiro esportivo da Ferrari a ser equipado com tração nas quatro rodas, um passo necessário para permitir que a incrível potência liberada pelo motor híbrido seja totalmente explorada, garantindo que o carro se torne o novo marco na aceleração: sai da imobilidade e chega aos 100 km/h em 2,5 segundos. Tudo isso é suficiente para leva a "macchina" a 340 km/h de velocidade máxima.

Uma bateria de íons de lítio fornece energia para os três motores e garante cerca de 25 quilômetros no modo totalmente elétrico, usando apenas o eixo dianteiro. Quando o motor de combustão interna é desligado, os dois motores dianteiros independentes fornecem uma velocidade máxima de 135 km/h. O novo sistema brake-by-wire gerencia a recuperação de energia cinética através dos motores elétricos.

Os engenheiros da Ferrari encontraram uma solução dinâmica ao colocar o eixo dianteiro totalmente elétrico. Os dois motores frontais controlam de forma independente o torque fornecido às duas rodas, estendendo o conceito de vetorização de torque e acentuando a performance nas curvas.

Mais inovações

Outra inovação é o Gurney, sistema ativo patenteado que fica na traseira do carro e regula o fluxo de ar sobre a parte superior do corpo, reduzindo o arrasto em altas velocidades com baixas cargas dinâmicas laterais e aumentando a força descendente nos cantos, durante a frenagem e durante as mudanças de direção.

Interior esportivo

A arquitetura do SF90 Stradale, com a cabine à frente do motor central, exibe traseira mais curta que a dianteira. O centro de gravidade muito baixo também permitiu aos projetistas reduzir a área da cabine e o para-brisa mais curvo deram-lhe proporções mais suaves. Pela primeira vez, uma Ferrari utiliza faróis em LED Matrix adaptativos. Atrás, anéis luminosos criam uma percepção mais horizontal das lanternas.

Por dentro, o painel de instrumentos central agora é digital em tela HD curvada de 16", que pode ser totalmente configurada e controlada usando os controles no volante, usando apenas os polegares. A SF90 Stradale também estreia nova chave de ignição com tecnologia keyless (recurso que será gradualmente introduzido em todo o restante da linha).

No cockpit de inspiração aeronáutica o motorista conta com o Head Up Display, recurso que projeta dados no para-brisa dentro do campo de visão do motorista, para que sua atenção não seja distraída da direção.

Versão Assetto

Pela primeira vez em uma Ferrari, os clientes podem escolher entre o carro padrão e uma versão ainda mais esportiva. A opção Assetto Fiorano inclui amortecedores Multimatic derivados de corridas GT especiais, fibra de carbono (painéis de porta, parte inferior da carroceria) e titânio (molas, linha de exaustão inteira), resultando em uma economia de peso de 30 kg. Outra diferença é o spoiler traseiro de fibra de carbono de baixa força aerodinâmica. A SF90 Assetto Fiorano inclui pneus Michelin Pilot Sport Cup2 projetados especificamente para melhorar o desempenho na pista no seco. Eles apresentam um composto mais suave e menos ranhuras do que os pneus fornecidos como padrão.

A Ferrari não forneceu detalhes sobre a recarga em tomadas ou preço da SF90.

