Os Aventureiros Kwid Outsider e Peugeot 2008

O sucesso dos utilitários esportivos é tanto no Brasil que as montadoras fazem de tudo para transformar modelos de todos os tamanhos com aparência de SUV. Duas marcas francesas acabam de apostar em modelos pequenos, derivados de compactos, com jeitão de SUV. A Peugeot, que hoje é apenas coadjuvante do mercado, lança uma renovação do 2008. E a Renault, que faz sucesso com o Kwid, coloca à venda uma versão mais esportiva do seu compacto de suspensão elevada.

Até abril a Peugeot foi a 12ª marca em vendas no Brasil (7.115 entre automóveis e comerciais leves) e figura com 0,89% de participação no mercado. A compatriota Renault, por sua vez, é a 4ª montadora que mais vende no país, com 70.507 veículos emplacados até abril e 8,8% de market share.

A atualização do 2008, exclusiva da América Latina, aproxima o SUV de modelos maiores da marca, o 3008 e o 5008. A dianteira recebeu maior atenção, com a nova grade em acabamento em preto e verticalizada, completada com o emblema do leão. Os faróis afilados trazem DRL em LED. O capô ficou levemente mais horizontal e o para-choque, também novo, aumentou o ângulo de ataque do 2008, que usa pneus 205/60 de rodas de 16 polegadas. Os protetores pretos, agora como item de série para todas as versões, na parte inferior, se estendem por toda a carroceria.

O novo visual é reforçado ainda pelo acabamento em preto das novas barras de teto, que emolduram o teto panorâmico, retrovisores e pelo detalhe do para-choque traseiro em preto texturizado.

Sob o capô, o novo 2008 vem equipado, por ora, com o motor aspirado 1.6 flex de até 118 cv de potência acoplado ao câmbio automático de seis velocidades. O turbo flex 1.6 de 16 válvulas que rende 173 cv, também automático, só virá no final do ano.

Essa caixa automática, em comum para as duas opções de motores, oferece quatro modos de dirigir: drive, eco, sport e sequencial. Na futura versão Griffe THP o 2008 ainda terá o Grip Control, recurso que permite conduzir o carro em diferentes situações, como trafegar em neve, areia ou lama. A suspensão é elevada em 200 mm de vão livre no entre-eixos e ângulo de entrada é de 23 graus.

Interior

Por dentro, o Peugeot só recebeu novos tecidos nos bancos. A marca mantém o volante de multifuncional de dimensões reduzidas, central multimídia com tela de 7" e sistema que permite espelhamento com celular. O porta-malas acomoda 402 litros de volume.

Para a segurança, todas as versões vêm com quatro air bags (dois para colisões frontais e dois laterais), piloto automático, freios a disco nas quatro rodas com ABS e sistema Isofix de fixação de cadeirinhas infantis.

A versão Allure é a de entrada e sai por R$ 69.990. Traz ar-condicionado manual, retrovisores e vidros elétricos e rodas de aço 16". A Allure Pack acrescenta faróis de neblina, volante revestido em couro, câmera de ré, alarme perimétrico e rodas de liga-leve 16 por R$ 79.990. E a Griffe AT adiciona o ar-condicionado digital, teto de vidro panorâmico e sensores de chuva e de luminosidade, a R$ 89.990.

Enquanto a Griffe THP não chega (custará R$ 99.990), é possível fazer reserva em pré-venda digital de uma série especial com kit de sonorização da JBL denominada Inconcert by JBL e virá com conjunto de alto-falantes, tweeters, subwoofer slim e amplificador da marca.

