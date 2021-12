O renascimento do BMW Garmisch

Apresentado no Salão de Genebra de 1970 como uma produção independente do Studio Bertone, o BMW Garmisch foi perdido e reapareceu este ano da forma inesperada, como foi mostrado na tradicional mostra suíça para divulgar a capacidade criativa do estilista italiano Nuccio Bertone.

A curiosidade de Adrian van Hooydonk, atual vice-presidente de design do Grupo BMW, sobre o sedã de linhas retas e avançadas para época, motivou um trabalho conjunto com o designer Marcello Gandini, criador do Garmisch, iniciado há cerca de um ano. O resultado foi apresentado no Concorso Villa d'Este, que aconteceu em Roma há poucos dias.

"Marcello Gandini é, para mim, um dos grandes mestres do design automobilístico e uma fonte eterna de inspiração", comenta van Hooydonk, holandês de 54 anos que desde 1999 colabora com a casa bávara e que também é fã de Mário Bellini, arquiteto milanês responsável, entre outros projetos notáveis, pela reconstrução do Museu de História de Bolonha.

Ele lembrou que "construir o Garmisch pela segunda vez nos deu a oportunidade de homenagear o Sr. Gandini e lembrar um dos modelos menos conhecidos entre os que caracterizam a influência do Studio Bertone na evolução do design dos carros BMW".

A associação da indústria alemã com o design italiano data dos anos 1930, quando a empresa Carrozzeria Touring, fundada por Felice Bianchi Anderloni e Gaetano Ponzoni, fez o BMW 328 Mille Miglia, cupê de linhas arredondadas e suaves, típicas da época. Como contraste à tal proposta pode-se mencionar o BMW M1, criação de Giorgetto Giugiaro que ficou famoso no mundo por versões pintadas por artistas famosos e, na versão Procar, por ter sido pilotado por Nelson Piquet, em corridas preliminares da F1 na década de 1980.

Provocação

Antes disso, nos anos 1960/70, era comum que estúdios de design apresentassem propostas independentes, a partir da mecânica de fabricantes estabelecidos, para consolidar os nomes como referência de estilo.

O Garmisch nasceu por ordem do próprio Bertone que, desejoso de fortalecer a relação comercial com a BMW, encarregou o então jovem Gandini para cumprir essa missão. A proposta foi apresentada no Salão de Genebra de 1970, sem o conhecimento da fábrica, e o próprio autor explica a proposta: "Queríamos criar um sedã médio que fosse fiel à linguagem de estilo da BMW, mas com uma visão mais dinâmica e uma pitada de provocação".

É difícil não identificar semelhanças entre o Garmisch e o série 5 de 1970, ainda que a característica da BMW – a grade dianteira que ficou conhecida como duplo rim – e os faróis recobertos por lâminas de vidro projetem formas agressivas para o padrão alemão. Na lateral, a coluna C remete a um cupê esportivo, enquanto o vigia traseiro traz a assinatura de Gandini: uma cobertura em forma de colmeia, proposta que marca também o antológico Lamborghini Miura, criação do mesmo designer.

Estação de esqui

Criado em apenas dois meses, o Garmisch traz um interior igualmente marcante, a começar pelo rádio instalado verticalmente, algo pouco visto em carros de produção em série, entre eles os esportivos da Ferrari, que instalava esse equipamento no console central, junto à alavanca de câmbio, porque não havia espaço no painel. Outra característica do habitáculo do sedã alemão é o enorme espelho retrátil instalado para o passageiro dianteiro e o interior que contempla uma mistura de texturas e cores. Outra curiosidade do projeto é o nome escolhido, o que o próprio Gandini explica: "Naquela época o esqui na neve era um esporte altamente popular na Itália e Garmisch, uma estação de esqui na Baviera, era sinônimo de esportes de inverno e elegância alpina".

Apesar da famosa organização e documentação histórica dos alemães, a reconstrução do Garmisch encontrou algumas dificuldades, pela falta de documentos e desenhos técnicos. Tais obstáculos foram superados com ajuda do próprio Marcelo Gandini: ao ser consultado por van Hooydonk sobre sua autorização à recriação do protótipo, não apenas concordou, como também aceitou participar do grupo formado por funcionários dos departamentos de estilo e de automóveis clássicos da BMW, que trabalharam em Torino e usaram técnicas tradicionais e impressão de peças em 3D. Uma pequena seleção de imagens, a maioria de fotos em preto e branco, serviu de base enquanto Gandini mostrou que sua memória está em ordem: ele foi responsável por determinar os padrões de cores e acabamento do modelo e aprovou o resultado.

"Quando fiquei sabendo da intenção da BMW em recriar o Garmisch fiquei surpreso. Completado o projeto posso dizer que tenho dificuldades em distinguir se o resultado é uma cópia ou o próprio carro construído nos anos".

Hooydonk fala

