Novo Tracker surge na China e virá ao Brasil

O novo Chevrolet Tracker surgiu hoje com linhas próximas às definitivas e importantes informações. A GM registrou o desenho do SUV compacto, que agora irá usar a nova plataforma GEM, a mesma dos novos Onix e Prisma, que estreiam este ano. O novo Tracker nem deve demorar muito afinal a Chevrolet quer posicionamento melhor para o seu utilitário esportivo de menor porte.

As imagens divulgadas mostram que o Tracker irá crescer 2cm, e terá 4,27m de comprimento além de 1,79m de largura, 1,60m de altura e 2,57m de entre-eixos. O destaque fica por conta do desenho alinhado à nova identidade global com grade em formato de hexágono e lateral que sugere um veículo mais musculoso.

O motor será o 1.0 turbo de 116cv que segundo a imprensa na China, percorre até 18km por litro. Guarde estes números pois estarão bem próximos ao que a Chevrolet irá oferecer por aqui. A data de estreia não está confirmada para o mercado brasileiro mas sua chegada é certa.

A GM desenvolveu a plataforma GEM na China junto com a subsidiária local SAIC. A partir da Asia a marca irá renovar o portfólio brasileiro com o Onix até julho deste ano, com o Prisma até o final do ano e com o Tracker que pode estrear neste intervalo.

Segundo a imprensa na China, o veículo percorre até 18km por litro

Tracker irá crescer 2cm, e terá 4,27m de comprimento além de 1,79m de largura, 1,60m de altura e 2,57m de entre-eixos

adblock ativo