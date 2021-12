Nissan Leaf chega ao Brasil com toda carga

Difícil ficar indiferente às características, e também ao preço, do Nissan Leaf, o carro elétrico mais vendido em todo o mundo, lançado oficialmente no Brasil na semana passada. Suas linhas arrojadas na dose certa, a mecânica que busca ocupar o reinado hoje preenchido pelo motor de combustão interna e o silêncio que envolve sua utilização são elementos primários para analisar esta novidade que desembarca em terra brasilis a R$ 195 mil. Por enquanto, os cerca de 70 carros do primeiro lote vindo da fábrica de Sunderland, na Inglaterra, serão comercializados em sete concessionários, nenhuma delas no estado da Bahia.

Ao acelerar um carro equipado com motor de combustão interna – seja ele alimentado a diesel, etanol, gás ou gasolina –, a resposta é sentida progressivamente. Em um carro elétrico, como este hatch de cinco lugares, isso acontece de forma imediata. Sente-se um impacto forte o suficiente para colar as costas no encosto dos bancos. A resposta é tão rápida que no carro avaliado pelo caderno A TARDE Autos a frente levantava sensivelmente em acelerações mais entusiasmadas. Importante ressaltar que esse veículo era fabricado nos Estados Unidos para o mercado local, onde o nivelamento das vias locais lembra uma mesa de bilhar.

Conduzir o Nissan Leaf no trânsito revela outras peculiaridades do modelo: como não existe caixa de câmbio (a pequena alavanca no console comanda três modos de condução à frente e marcha à ré), a velocidade varia sem trancos e após um breve período de adaptação é possível pilotar sem sequer usar o pedal do freio. Na configuração e-pedal o acelerador funciona tal qual o controle de um carrinho de autorama ou o botão de volume de um rádio, enfim, um simples potenciômetro; quando se alivia o pedal, as luzes de freio acendem, alertando o motorista que vem atrás da redução de marcha. Este modo de condução é o mais indicado para obter a maior autonomia, que, segundo o fabricante, é de 240 km; de acordo com o padrão europeu New European Driving Cycle (Novo Padrão Europeu de Condução), porém esse índice pode chegar até a 389 km.

Se você pensou em percorrer os 325 km que separam o centro de Salvador do centro de Aracaju reserve um tempo extra para recarregar as baterias do Nissan Leaf. Ao contrário do que estamos todos acostumados com carros de motores de combustão interna, a autonomia de um carro elétrico é maior na cidade do que na estrada. A razão disso é que, ao frear ou diminuir a velocidade, o motor elétrico inverte sua polaridade, o que permite carregar as baterias de lítio. O 'para e anda' do trânsito urbano é propício para isso, já na estrada, onde se freia pouco, a recarga é ínfima.

Para facilitar a vida de quem vai usá-lo, o Nissan Leaf traz no porta-malas um kit carregador que permite carregar as baterias, em casa ou em postos de reabastecimento – que começam a povoar estacionamentos de shopping centers, supermercados e outros pontos específicos. Considerando a tarifa branca da Copel para o mês de fevereiro, uma carga de 40 kWh sairia por volta de R$ 55. Este valor pode incentivar a quem se dispõe a investir quase R$ 200 mil em um hatch para uso predominantemente urbano.

Pesquisas da Nissan indicam que 80% da população está disposta a pagar para criar novos hábitos, que melhorem a qualidade de vida e o meio ambiente. Nessa mudança será importante considerar itens como a adequação de uso a um carro elétrico. O nível de ruído extremamente baixo demandará maior atenção de pedestres e os motoristas terão que se adequar ao novo padrão de condução e a custos ainda desconhecidos de manutenção, desgaste e, principalmente, o destino das baterias, ainda hoje o grande empecilho para a popularização desta proposta de mobilidade.

Carro é vendido com o wallbox, um carregador doméstico, além de cabo e adaptador

Design interno proporciona sensação de tranquilidade com um toque de sofisticação

O e-powertrain oferece maior eficiência energética em relação à geração anterior do Leaf

Central multimídia inteligente A-IVI com tela colorida e sensível ao toque de 8 polegadas

