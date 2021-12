Nissan apresenta hatch elétrico Leaf, que em breve chegará à Bahia

Em meio à crescente discussão sobre formas alternativas de energia para veículos, a fabricante japonesa Nissan desenvolve tecnologias que vão da solução mais popular, o carro híbrido, ao mais avançado, um motor alimentado por célula de combustível recarregável com etanol.

Embora o foco do primeiro lote de automóveis elétricos do modelo Leaf que a marca espera receber no meio do ano não inclua Salvador, Marco Silva, presidente da Nissan no Brasil, garante que em breve anunciará a primeira revenda baiana para comercializar essa nova geração de veículos.

Os modelos Leaf, o X-Trail e E Note foram apresentados à imprensa especializada em Interlagos para uma breve avaliação. A TARDE Autos esteve presente no evento Nissan Electric Café, onde a marca apresentou suas propostas de energias alternativas.

Com energia armazenada em baterias de íons de lítio de 40 kWh, o Leaf oferece autonomia de 389 km

Leaf já tem donos

No final do ano passado, a Nissan começou a realizar a pré-venda do Nissan Leaf, o carro elétrico mais comercializado em todo o mundo. Desde o Salão do Automóvel de 2018 já foram reservadas 15 unidades do lote inicial, 42 unidades que serão entregues a partir do meio deste ano.

Atualmente duas revendas de São Paulo e uma de Brasília, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre e Rio de Janeiro estão em fase de capacitação humana e de infraestrutura para atender a veículos com tecnologia de energias alternativas, como explica Marco Silva. “Esse tipo de automóvel requer protocolo específico de atendimento, algo que inclui o envio de técnicos das revendas ao Japão para o perfeito conhecimento dos sistemas que compõem esses carros. Além disso, as oficinas precisam de espaço e ferramentas específicas para a manutenção correta desses veículos”.

Sem dar maiores detalhes, Marco Silva confirmou que o anúncio da primeira revenda soteropolitana para os carros elétricos está bem próximo de acontecer. “Não posso revelar detalhes, mas estamos muito próximos de anunciar um acordo com uma revenda de Salvador que será capacitada para oferecer o Nissan Leaf aos motoristas baianos”.

Ao contrário do Nissan Leaf, o Note e-Power está em fase de testes no Brasil, avaliando viabilidade

Desempenho e estilo

Um breve contato com o sedã médio por um trajeto montado em parte do autódromo de Interlagos, palco do GP do Brasil de F-1, foi suficiente para causar uma boa impressão sobre as qualidades desse carro, que é comercializado a R$ 178.400. Sua carroceria de quatro portas e estilo cupê tem visual e desenho equilibrados e uma solução que agrada mais que o concorrente Toyota Prius. O interior tem acabamento de qualidade e bom isolamento acústico, característica realçada pelo funcionamento silencioso do motor elétrico alimentado por baterias de íons de lítio de 40 kWh.

Dinamicamente, o conjunto aproveita bem o rendimento oferecido pelo motor elétrico: 110 kW/149 cv de potência e o excelente torque de 32,6 kgmf. O carro é abastecido diretamente na rede elétrica e uma carga rápida feita em estações de alta potência fornece 80% da capacidade acumulável em apenas 30 minutos. Como boa parte da energia de um carro elétrico é recuperada nas freadas e desacelerações, a autonomia em ciclo urbano é bem maior que em ciclo rodoviário: 389 km e 240 km, respectivamente.

Detalhe dos mais interessantes é a possibilidade de o Nissan Leaf ser conectado à rede elétrica de uma residência, algo conhecido como V2G (em inglês Vehicle to Grid, ou veículo para a rede). Isso permite reduzir o valor da conta de luz e, tão importante quanto, suprir essa necessidade no caso de um apagão.

X-Trail tem motor 2.0 de 142 cavalos a gasolina, câmbio CVT e motor elétrico de 40 cavalos

Note e-Power e X-Trail Hybrid

Acelerar o Note e-Power em Interlagos foi divertido. As dimensões de city car (carros de dimensões ultracompactas desenvolvidos para grandes centros urbanos) permitem desfrutar com prazer sua performance de pegada esportiva. O motor tricilíndrico 1.2 aciona um gerador que alimenta a pilha de lítio que, por sua vez, faz funcionar o motor elétrico, que entrega torque em quantidade que tempera o pequeno veículo com boas pitadas de desempenho. A dirigibilidade é excelente: com o acelerador funcionando em regime de recuperação de energia cada vez que o pé direito é aliviado, vive-se a emoção de pilotar um kart com ilusão de disputar uma prova de longa distância: em condições ideais o E note pode percorrer cerca de 1.300 km com um tanque de combustível.

No outro extremo da degustação do Nissan Electric Café está o X-Trail, é um verdadeiro híbrido: o motor elétrico é usado para vencer a inércia que caracteriza o veículo parado. Uma vez em movimento, o motor DOHC MR20 de 2 litros e 16 válvulas passa entregar 142 cv e bons 16,3 kgfm de torque; o motor elétrico tem valores de 40 cv e 16,3 kgfm, respectivamente. Por suas cotas de massa e dimensões o X-Trail tem o comportamento dinâmico típico de um veículo que pesa em torno de 1.600 kg: não decepciona, mas tampouco emociona.

