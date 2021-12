Mercedes-AMG A35 rouba a cena em avant-première

Todos os anos, a Mercedes-Benz realiza uma festa chamada Mercedes Night, com a presença de executivos estrangeiros da marca e celebridades entre os convidados. Para aproveitar os flashes, a fabricante geralmente expõe alguma novidade ou tecnologia de seus carros.

A edição 2019, a 13ª, aconteceu em um cenário pós-industrial, no espaço Arca em São Paulo, onde ocorrem eventos criativos e de moda. Com o tema “Hey Mercedes”, foi apresentado em primeira mão o novíssimo Mercedes-AMG A35, que traz o inovador sistema multimídia Mercedes-Benz User Experience (MBUX).

A festa também fez referência aos 20 anos da produção do primeiro Classe A no Brasil. A unidade número um do modelo, fabricada em 1999, estava logo na entrada do evento. Junto aos veículos exibidos na Mercedes Night, foram simulados os comandos de voz, para mostrar como funciona a interação hiperconectada.

Britta Seeger, member of the Board of Management of Daimler AG. Mercedes-Benz Cars Marketing & Sales, e Matthias Lührs, head of Region Overseas Mercedes-Benz Cars, executivos internacionais da marca, estiveram presentes no evento e participaram da avant-première.

Spoiler e para-choques com entradas de ar: pontos fortes

Um AMG de entrada

Mas a grande estrela da noite foi o A35 AMG, apresentado em uma nada discreta cor amarela, ressaltando sua esportividade. Sob o capô, essa versão ostenta o novo motor turbo de quatro cilindros e dois litros, que gera 306 cavalos de potência e poderosos 40,8 kgfm de torque, a 3.000 rpm. O conjunto é acoplado ao câmbio automatizado de dupla embreagem DCT de sete marchas e tração integral. No desempenho, segundo números da fabricante, este AMG atinge 100 km/h em apenas 4,7 segundos e velocidade máxima de 250 km/h.

Ainda não há informações sobre preço e época de lançamento no Brasil, mas o esportivo é aguardado por aqui no segundo semestre. Na Europa ele foi apresentado no Salão de Paris, em outubro passado, e já está à venda.

O Mercedes A35 AMG será o carro de entrada dos esportivos da marca alemã. Entra na briga pelo segmento representado pelos conterrâneos alemães BMW M140i e Audi S3, ambos preparados por suas divisões esportivas M (BMW) e S (Audi).

Esportivo de 306 cavalos foi a estrela da Mercedes Night em São Paulo

No visual do Mercedes, destaque à ampla asa e seu kit aerodinâmico. Atrás, as duas saídas de escapes são pintadas de preto. As rodas de liga-leve escurecidas e com bordas cromadas medem 18 polegadas.

Além do motor e aerodinâmica diferenciados dos Classe A “convencionais”, o modelo AMG traz freios mais potentes – ele é equipado com discos ventilados e perfurados de 350 mm na frente e 330 mm atrás.

Outra alteração do AMG em relação ao Classe A é a melhor rigidez torcional em sua carroceria. A transmissão recebeu ajustes em suas relações, para dar acelerações mais vigorosas, e a tração pode chegar a uma combinação de distribuição de 50-50% entre as rodas dianteiras e traseiras.

Para tornar a dirigibilidade ainda mais prazerosa, os engenheiros desenvolveram cinco modos de condução denominadas: Comfort, Sport, Sport+, Individual e Slippery (para pisos molhados), reduzindo a potência e com uma curva de torque mais constante, ampliando sua estabilidade. Nesse modo de pista escorregadia, o A35 AMG troca as marchas mais cedo e de forma mais suave.

