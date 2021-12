Marcas alemãs estão prontas para o Salão de Frankfurt

O Salão de Frankfurt, na Alemanha, abre as portas em 12 de setembro. Além de ser a maior feira de veículos do mundo em tamanho, promovida em anos ímpares, ela intercala com Paris as novidades mundiais e as tendências do setor automotivo. Embora muitas estreias mundiais só sejam desvendadas às vésperas da abertura, as montadoras utilizam como estratégia a divulgação antecipada.

Entre elas, uma das marcas "da casa", a BMW, que promete um espaço "focado no futuro", o que envolve design, condução autônoma, conectividade, eletrificação e serviços. Entre os produtos, destaca o BMW X3, que estará disponível com uma seleção de motores convencionais, movidos a combustão, um sistema híbrido plug-in ou conjunto totalmente elétrico a partir do próximo ano.

A marca alemã também vai promover as estreias mundiais da terceira geração do BMW Série 1, assim como o luxuoso esportivo de quatro portas BMW Série 8 Gran Coupe e o esportivo e versátil Série 3 Touring, além do novo X1. A ideia é que, até 2023, o número total de modelos com propulsão eletrificada oferecido pelas marcas do BMW Group (incluindo a Mini) aumentará para 25.

A BMW apresentará ainda o carro-conceito BMW Vision M Next, esportivo híbrido plug-in de alta performance que promete uma combinação de design e tecnologia de motorização pioneira.

Do mesmo grupo, a Mini terá como centro das atenções o Cooper SE, o primeiro veículo puramente elétrico da marca, que ressalta ser uma nova era da mobilidade, na qual os motoristas poderão desfrutar de um veículo urbano, silencioso e zero emissão. A fabricante britânica também aproveita para celebrar seu 60º aniversário no evento e a conquista da marca de 10 milhões de automóveis produzidos desde 1959, alcançada recentemente. E como parte das comemorações, o espaço da Mini no Salão de Frankfurt lançará a edição especial de 60 Anos do Mini Cooper Hatch, de três portas.

Volkswagen ID.3

Outra marca da casa, a Volkswagen também faz suas apostas na mobilidade elétrica. Além do novo ID.3, outros estudos sobre esse modelo estarão em exibição. O ID.3 é baseado na nova matriz de acionamento elétrico modular (MEB), projetada especificamente para o uso de acionamento elétrico, garantindo o maior interior possível do veículo. É tão importante para a marca que eles estão chamando de "terceiro capítulo principal de importância estratégica para a história da marca Volkswagen", assim como foi o Fusca e o Golf. Desde a pré-venda em maio, já foram reservadas 30 mil unidades.

A Volks garante que qualquer preocupação com o alcance da bateria é coisa do passado com o ID.3. Isso ocorre porque o ID.3 tem três tamanhos diferentes de bateria disponíveis: bateria grande (77 kWh), média (58 kWh) e pequena (45 kWh). É possível autonomia entre 330 e 550 quilômetros, dependendo da seleção da bateria. Graças à sua capacidade de carga, um alcance de aproximadamente 290 quilômetros pode ser recarregado em apenas 30 minutos. A Volkswagen também garantirá a capacidade do ID com baterias por oito anos ou 160 mil quilômetros.

A marca também quer "popularizar" os elétricos. O preço do ID.3 estará abaixo da marca de 30 mil euros na Alemanha. De tração traseira e motor com 204 cv, o ID.3 começa a ser produzido no final de 2019 e os primeiros veículos deverão chegar em meados de 2020.

Porsche Taycan

Além do Taycan, seu primeiro puro elétrico de série, a Porsche vai mostrar o Macan Turbo, equipado com motor 2.9 V6 biturbo de 440 cv acoplado à transmissão automática PDK de sete velocidades e dupla embreagem. Esse motor oferece 40 cv a mais do que o turbo de seis cilindros 3.6 do modelo anterior. Outro destaque do novo esportivo é o freio de alto desempenho, exclusivo da Porsche, cuja tecnologia proporciona resposta mais rápida, menos desgaste e até 90% menos desenvolvimento de poeira do freio em comparação com um freio de ferro fundido convencional. Traz ainda a suspensão pneumática opcional ajustável em altura, com pistão otimizado e novo sistema hidráulico de amortecedores, além das rodas de 20 polegadas. Por dentro, o banco do motorista possui 18 ajustes, tela multimídia de 10,9" integrado ao sistema de som surround Bose com 14 alto-falantes e uma saída total de 665 watts.

Mercedes-Benz EQ

A Mercedes-Benz promete levar soluções sustentáveis para o futuro da mobilidade e inúmeras estreias mundiais. Um novo conceito celebrará a estreia mundial de um veículo sustentável com a tecnologia Mercedes-Benz EQ. Também serão apresentados pela primeira vez novos derivados híbridos plug-in da Mercedes-Benz e do EQV, um MPV totalmente elétrico. A smart mostrará pela primeira vez as atualizações dos modelos de seus carros elétricos urbanos. O GLB de sete lugares também celebrará sua estreia na feira, além de um derivado seu mais compacto.

