Luxo sem pagar tão caro

O mundo dos SUVs não para de surpreender. As generosas dimensões do JAC T80 são diretamente proporcionais ao ambiente de luxo e conforto da cabine, que pode acomodar até sete lugares. Sob o capô dianteiro está o motor turbo de quatro cilindros, acoplado a uma transmissão automática de seis marchas, máquina que produz suficientes 210 cv (a 5.000 rpm) e generosos 30,5 kgfm de torque numa faixa que vai de 1.800 a 4.000 rpm. Tais índices de potência e torque são suficientes para movimentar com agilidade os 1.775 kg desse utilitário esportivo, que tem como principais rivais o Chevrolet Equinox e o VW Tiguan

O preço do T80, porém, é sensivelmente menor: nenhum deles chega perto dos R$ 144.990 pedidos por um modelo 0 km importado pelo grupo SHC. O único pacote opcional disponível, inclui o teto solar panorâmico e custa extras R$ 6.990 e garantia de seis anos, o dobro da oferecida pelos rivais. A opção mais próxima, o Equinox, não sai por menos de R$ 163 mil e não acomoda sete passageiros.

Qualidade atestada

Em resumo, alguns dias de uso em percursos que incluíam várias possibilidades no escopo entre ruas estreitas e estradas largas permitiram formar uma opinião positiva sobre este utilitário "full size". A maior contribuição do JAC T80 entre nós talvez seja a sua capacidade de anular a pecha (em alguns casos justificada) de qualidade inferior que ainda acompanha alguns carros chineses. Os bancos dianteiros têm regulagem elétrica e o aquecimento dos bancos dianteiros (o do motorista tem memórias para dois ajustes e ajuste lombar), o bom sistema de som e a boa tela multimídia no centro do amplo painel reforçam tal sensação positiva. Até mesmo ruídos como do ar condicionado (digital, dual zone e com saídas para o compartimento traseiro) funcionando a plena carga ou a interferência sonora provenientes dos enormes pneus 235/60 18 em movimento são bastante aceitáveis. Com motorista e quatro passageiros foi possível conversar em tom civilizado e sem interferências acústicas.

Como uma nave não navega sempre em mares calmos, ao andar com o T80 aparecem algumas marolas. Se antes de levantar âncora você pretender espelhar seu aplicativo de navegação rodoviária na enorme tela central de 12,3", é melhor avisar aos passageiros que a partida está atrasada: o espelhamento de tela é complicado demais, se comparado com sistema de outros carros. Quando os dois assentos da terceira fila são colocados em uso, escolha os menores passageiros para se acomodarem neles: tal como em concorrentes como o Mitsubishi Pajero Full, o acesso ao terceiro setor pode revelar candidatos ao Cirque du Soleil ou pedir uma visita ao quiropata. Atenção ao abrir e fechar a tampa traseira: peso menor e/ou acionamento mais leve serão muito bem-vindos em novas versões.

Avaliação positiva

Chegada a hora de, finalmente, colocar o T80 em marcha é necessário certa ambientação às suas dimensões avantajadas e às reações de sua considerável massa. A condução é auxiliada por recursos como a visão 360 graus, proporcionada por câmeras auxiliares, avisos sonoros de sensores instalados nos para-choques dianteiro e traseiro e os amplos retrovisores externos, equipamento que rebate totalmente quando se trava as portas com a chave presencial e gira levemente em direção ao solo quando se engata a ré.

Nas manobras lentas nota-se um leve descompasso entre o acelerador e a resposta do motor; o volante multifuncional de boa empunhadura, revestido em couro, funciona a contento e a assistência eletro-hidráulica oferece três níveis de resposta. Regulável na altura, o volante não tem regulagem de profundidade.

O painel inclui um relógio analógico entre as saídas centrais do ar condicionado e oferece possibilidades de configuração; a opção de conta-giros e velocímetro circulares, com barras elípticas nas extremidades da tela é de fácil leitura. Comandos elétricos do acionamento dos vidros e travas das portas e das janelas estão junto ao estofamento da porta do condutor. Regulagem dos espelhos e da altura dos faróis no canto esquerdo inferior do painel, posicionamento típico da marca. Espalhados pelo carro há três tomadas de força (para os bancos dianteiros, traseiros e no porta malas), e uma única porta USB. Quem instalar dois monitores de vídeo para os passageiros dos bancos traseiros terá que fazer uma gambiarra de ocasião.

Num percurso misto de estrada e cidade (incluindo trânsito pesado) o consumo de gasolina em nossa avaliação ficou em torno de 7,4 km/h, mais do que razoável para um utilitário dessas dimensões. O T80 arranca com vitalidade quando atiçado por um acelerador pisado com vontade; nas freadas é importante lembrar que se trata de um SUV pesado e, portanto, os espaços de frenagem são maiores.

