Linha 2020 da família Gol, Voyage e Saveiro chega às revendas

As linhas 2020 do Gol, Voyage e Saveiro chegam às concessionárias com nova oferta de opcionais e novo painel em uma das versões da picape.

Hatch e sedã compactos recebem o pacote de equipamentos Urban Completo II – Limited Edition, que é um pacote oferecido por tempo limitado que dispõe, entre outros itens, de rodas de liga-leve 15” com design exclusivo, alarme keyless, chave tipo canivete com controle remoto, espelhos retrovisores externos com ajuste elétrico e função tilt down, sensor de estacionamento traseiro e vidros elétricos dianteiros e traseiros.

Entre os sistemas de infotainment estão à disposição o Media Plus e o kit Interatividade Composition Touch, com a tecnologia APP Connect de espelhamento para smartphones, volante multifuncional (para os veículos com transmissão automática, o volante multifuncional tem revestimento de couro e shift paddles) e computador de bordo (I-System). Esse pacote custa R$ 3.800.

Há ainda os kits opcionais Media Plus e Composition Touch, com a tecnologia APP Connect de espelhamento para smartphones, volante multifuncional (para os veículos com transmissão automática, o volante multifuncional tem revestimento de couro e shift paddles) e computador de bordo (I-System).

De série, Gol e Voyage MY20, em versão única de acabamento, oferecem ar-condicionado, direção hidráulica, banco do motorista com ajuste de altura, suporte para celular integrado ao painel com entrada USB, travamento elétrico das portas e vidros dianteiros com acionamento elétrico, entre outros itens.

As Volks não divulgou os preços das versões 2020 nem informou se haverá reajuste, mas os modelos 2019 ainda à venda custam: hatch 1.0 (84 cv) R$ 46.320, o 1.6 de 104 cv, R$ 52.760 e o 1.6 com câmbio automático de seis marchas que gera 120 cv, R$ 57.260. Já o sedã Voyage 1.0 sai a R$ 54.370; 1.6, R$ 58.400; e automático, R$ 62.900.

Linha 2020 da Saveiro

A picape Saveiro 2020 já está à venda nas versões Robust (na carroceria com cabine simples e cabine dupla), Trendline (cabine simples) e Cross (cabine dupla).

A opção Robust traz como principal novidade o novo painel de instrumentos, que já fazia parte dos demais versões da Saveiro, com linhas do painel de instrumentos horizontais, assim como a faixa inferior que percorre o painel de um lado a outro.

A versão Trendline é oferecida exclusivamente na cabine simples e conta com rodas de aço aro 15” como série e rodas de liga-leve 15” como opcional. Robust e Trendline são equipadas com motor 1.6 flex de até 104 cv e câmbio manual de cinco marchas.

Já a Saveiro Cross, com motor 1.6 MSI que gera até 120 cv e transmissão manual de cinco velocidades, é ofertada exclusivamente com a cabine dupla e da linha, é a que possui maior relação de itens tecnológicos na segurança e desempenho.

A Volks não divulgou os preços dos modelos 2020. Da linha 2019, a Saveiro Robust CS sai a R$ 52.360; CD, R$ 65.250; Trendline, R$ 64.140 e Cross, R$ 84.580.

Voyage

Saveiro 2020 na versão Cross: cabine dupla

