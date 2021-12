Hyundai lançará SUV posicionado abaixo do Creta

A Hyundai prepara para abril deste ano, no Salão de Nova Iorque, o lançamento de um SUV que ficará posicionado abaixo do Creta ou do Kona, em alguns mercados. O modelo já está em testes na Coreia do Sul e segundo fontes da Hyundai na Europa, seu nome será Styx, que traz consigo uma sugestão de um produto com apelo jovial: compacto e conectado como os consumidores mais jovens.

A novidade da Hyundai será global e terá sua fabricação inicialmente concentrada na Índia e EUA. É possível que o modelo desembarque por aqui para ficar posicionado entre o HB20X e o Creta.

O sul-coreano Styx terá menos de 4m de comprimento para poder se enquadrar na faixa limite de tamanho para se beneficiar dos incentivos fiscais na Índia. Já o visual irá mesclar um pouco dos elementos do Creta com os do Kona; o formato do carro será em caixa com linhas retas, predominante do Creta e terá faróis divididos, além de uma enorme grade frontal, característica do Kona. O Citroen C4 Cactus, lançado ano passado no Brasil, também adota frente parecida, o que corrobora a nova tendência de design frontal para os carros.

Índia é a principal aposta da montadora sul-coreana para a comercialização do Styx

Segundo a Hyundai, o Styx será equipado com motor 1.0 três cilindros turbo com 120cv ou o diesel 1.5 de 116 cv, ao menos no Velho Continente.

O utilitário esportivo pequeno foi visto pela primeira vez como modelo conceito no Delhi Auto Expo 2016, com o nome de QXI. No ano passado, depois de já registrar o nome Styx, o SUV foi flagrado enquanto realizava testes na Índia. Ainda camuflado, o modelo chamou atenção pelo pequeno porte de SUV iniciando as especulações sobre um novo produto. Aliás, a Índia é a principal aposta da montadora sul-coreana para a comercialização do Styx e, como país emergente, o Brasil não poderia ficar de fora dessa estratégia de escala global.

Ainda camuflado, o modelo chamou atenção pelo pequeno porte de SUV

É só querer

Vamos unir os pontos. A Hyundai mostrou no Salão de São Paulo o Creta Prestige, um exercício de design para mostrar uma possível versão topo de linha para SUV compacto que atualmente é o líder de vendas. Como vimos, a Hyundai prepara um modelo menor para o mesmo segmento, rivalizando diretamente com o Ford Ecosport, Jeep Renegade, Nissan Kicks, Peugeot 2008, JAC T40, Caoa-Chery Tiggo 2 entre outros. Mesmo que esta segunda informação tenha vindo de fora do país, por meio dos sites Car and Bike e Gaadiwaadi, a estratégia global dos sul-coreanos mostra que teremos em breve um SUV compacto no país. Ficará entre o HB20 X, que também vai mudar e o Creta que poderá inclusive usar motor 1.0 turbo, que a montadora já utiliza por aqui. Portanto, na faixa de preço dos R$ 70 aos R$ 80 mil, há um vácuo a ser preenchido e uma demanda por este tipo de produto que certamente a Hyundai Motor preencherá com uma novidade. Com este produto, a estratégia da marca pode ser um reposicionamento (de preço também, é claro) para o Creta deixando o futuro estreante como versão de entrada.

Visual irá mesclar um pouco dos elementos do Creta com os do Kona

