Hyundai lança a nova geração do HB20 na Bahia

A Hyundai lança a nova geração do HB20 na Ilha de Comandatuba, município de Una, sul do estado, que é o local de estreia do modelo, lançado na Bahia em 12 de setembro de 2012.

A nova geração chega às revendas na primeira quinzena de outubro. Primeiro veículo da Hyundai Motor Brasil inspirado na nova linguagem de design da marca, a Esportividade Sensual, o compacto estreia com preços que variam entre R$ 46.490 e R$ 81.290.

Produzido na fábrica da montadora sul-coreana em Piracicaba (SP), o modelo traz equipamentos inéditos em sua categoria, maior espaço interno e motor 1.0l Turbo GDI com injeção direta de combustível.

