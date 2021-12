HR-V mais caro e melhorado com motor 1.5 turbo

A guerra dos utilitários esportivos não para de crescer, e uma das famílias que aumentaram recentemente é a do Honda HR-V: o último rebento a sair da fábrica de Sumaré (SP) é a versão Touring, equipada com motor 1.5 turbo e que chega ao mercado ao preço de R$ 139.900. Agradável de dirigir e com estilo já conhecido do público, o SUV médio da fabricante japonesa é uma resposta a outro recém-chegado, o VW T-Cross, e honra o DNA da marca: tem rodar macio, transmite a sensação minimalista em detalhes de ergonomia – como a pegada do volante –, e o preço alto, que reflete a imagem de durabilidade da Honda.

O modelo Touring é o topo da linha HR-V, que tem ainda as versões LX (R$ 94.400), EX (R$ 101.700) e EXL (R$ 111.900), todas elas equipadas com o motor 1.8 de 140 cv a 6.500 rpm e 17,3 mkg-f de torque a 4.800 rpm quando alimentados com gasolina, números que mudam para 139 cv e 17,4 kgf-m, respectivamente, quando o combustível é etanol. Já o motor turbo produz 173 cv a 5.500 rpm e 22,4 kgf-m de torque entre 1.700 rpm e 5.500 rpm, números que garantem desempenho interessante para a categoria e são utilizados com um comportamento dinâmico à altura. Dirigir o novo SUV da Honda é efetivamente agradável, e o teto solar panorâmico reforça a sensação de amplitude no interior.

Conforto e acabamento

Mais, além da esportividade, o interior também traz bons ventos. Acomodado em um dos novos bancos dianteiros com apoios laterais pronunciados e revestimento que remete a couro destacam-se a sensação de segurança e o conforto. Desde esse posto de observação nota-se através do volante circular (algo cada vez mais incomum) de aro fino e boa pegada um painel com três mostradores analógicos: conta-giros (esquerda), velocímetro (que apresentou erro em torno de 2%, precisão muito acima da média) e, à direita, um agregado que informa consumo, horário, quilometragem, temperatura exterior e nível do tanque. Nas hastes do volante da direção com assistência elétrica ficam o comando do piloto automático (à direita) e volume de som (à esquerda). Por trás delas as borboletas para trocas de marcha manuais e os comandos do limpador de para-brisas (à direita), farol e telefone, este último visível no quadrante inferior esquerdo.

Mais ao centro do painel fica a tela multimídia de 7", ligeiramente inclinada para o motorista. Os símbolos e a grafia que identificam cada função merecem aprimoramento. Abaixo, situado junto ao plano superior do console longitudinal que acomoda a alavanca do câmbio CVT que simula sete velocidades e o comando elétrico do freio de estacionamento. Na sequência, um apoia-braço que, deslizado para trás, revela dois pequenos porta-trecos. O plano inferior do console central esconde, literalmente, duas portas USB e uma tomada de força. Encaixar um pen drive ou cabo para carregar celular pode ser classificado como saudável se você considerar a flexão necessária como um exercício de pilates. Há uma segunda outra tomada de força no console traseiro.

O acabamento do painel e parte do revestimento das portas é coberto em tecido que sugere a textura de couro. No apoia-braço da porta do motorista estão os comandos dos vidros elétricos (todos one touch) e do ajuste dos retrovisores externos. O espelho interno tem a função automática de fotocromia, enquanto o da porta direita tem uma câmera que mostra a visão desse lado quando o pisca-pisca para a direita é acionado, algo bastante útil.

O espaço para os passageiros do banco traseiro (equipados com Isofix para receber cadeiras infantis) é bom, tanto em profundidade quanto em altura. Já o passageiro do banco dianteiro pode notar uma pequena elevação sob o assento, consequência do catalisador do escapamento instalado sob o monobloco. Também por causa do escapamento duplo, construído em aço inox, o porta-malas teve sua capacidade ligeiramente reduzida de 437 para 393 litros. As várias possibilidades de rebatimento dos bancos permitem acomodar até 980 litros.

Desempenho

Acelerar o HR-V Touring é prazeroso: o motor L15B7, que funciona apenas com gasolina, tem boa densidade de potência de 115,33 hp/litro e uma linha de torque bastante extensa. Isso significa que entre 1.700 rpm e 5.500 rpm o veículo vai ganhar velocidade de forma marcante. Contribui para isso o excelente câmbio CVT que transmite tração às rodas dianteiras e executa trocas de marchas de maneira extremamente sutil, quase imperceptível. O consumo, segundo o Inmetro, é de 11,5 km/l em ciclo urbano e 14,8 km/l em ciclo rodoviário: isso indica que, hipoteticamente, o tanque de 51 litros permitiria completar 1.250 km na estrada, sem abastecer.

