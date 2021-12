Hilux 2019 chega reestilizada e mais equipada

Líder de vendas na sua categoria, a Hilux 2019 chega renovada. De olho no segmento que ganhou importantes novidades (Chevrolet S10, Ford Ranger e Mitsubishi L200), a picape da marca japonesa fabricada na Argentina tem novo design frontal que sugere robustez e uma lista de equipamentos mais generosa para se manter à frente da concorrência.

As versões de passeio SRX, SRV e SR ganharam nova grade hexagonal com três barras e para-choque redesenhados com faróis de neblina integrados, luzes das lanternas traseiras reposicionadas e novo desenho da rodas. Os modelos chassi, cabine simples e STD, mantém o design antigo para oferecer preço mais competitivo.

Além disso, a versão SR traz agora ar-condicionado digital, luzes diurnas, chave canivete, travas e retrovisores elétricos, volante multifuncional e rádio com entrada USB e bluetooth. A versão intermediária SRV vem com sete airbags, sistema keyless, luzes diurnas e vidros com sistema one touch, além de maçanetas cromadas.

As novidades mais importantes estão na versão top de linha da picape, a SRX, tem acabamento escuro com detalhes em black piano na dianteira, espelho retrovisor interno eletrocrômico, luzes diurnas em LED, bancos revestidos em couro, novo grafismo no quadro de instrumentos e capota marítima.

As opções Standard Narrow, Cabine Simples e Cabine Chassi mantiveram o visual antigo da Hilux, mas ganharam luzes diurnas em LED, faróis com função follow me home e revestimento de couro sintético nos bancos.

Por dentro, o painel de instrumentos recebeu novo grafismo na top de linha (SRX).

Sob o capô

Os motores permanecem os mesmos: flex 2.7 16V de 159 cv (gasolina) a 163 cv (etanol) e torque de 25 kgfm. O 2.8 16V turbo diesel de 177cv tem elevado torque de 45,9 kgfm. As opções de transmissões são manual de cinco (gasolina) e seis (diesel) velocidades e automática de seis marchas e troca sequencial. As trações são 4x2 e 4x4 conforme as versões.

