Futuro Toyota nacional será visto em Tóquio

A fábrica da Toyota de Sorocaba, interior de São Paulo, vai receber investimento de R$ 1 bilhão para a produção de um novo modelo. Embora não dê mais detalhes sobre esse produto, tudo indica que será um SUV de porte compacto a médio, modelo que a marca ainda não possui em seu portfólio no país e admitido pelo próprio presidente da Toyota, Rafael Chang, como “necessário” para ampliar a participação da marca no país. Seria um veículo para brigar pela mesma faixa de Honda HR-V e Jeep Renegade.

Essa planta, inaugurada em 2012, já produz os modelos Etios e Yaris (hatch e sedã) e na época recebeu aporte inicial de US$ 600 milhões. Em 2015 obteve mais R$ 1 bilhão de investimentos, e sua capacidade produtiva é de 108 mil unidades anuais. Além de poder ser ampliada, a fábrica possui a vantagem da logística de fornecedores. Serão abertos 300 novos postos de trabalho.

Fornecedores

O parque de fornecedores é formado por 11 empresas. A fábrica de motores da Toyota também fica próxima, cerca de 30 quilômetros, na cidade de Porto Feliz (SP). Com investimento de R$ 580 milhões, produz os motores 1.3 e 1.5 litro, VVT-i, que equipam o Etios e o Yaris e, desde o mês passado, também produz o novo motor 2.0L Dynamic Force que equipa o Novo Corolla 2020.

R$ 1

Uma possível aposta de SUV da Toyota no Brasil deverá ser apresentada no Salão de Tóquio, que abre as portas em 24 de outubro, no Japão. E poderá vir de um modelo já apresentado em 2017 pela marca japonesa Daihatsu (controlada pela Toyota), como protótipo: o DN Trec, e que agora deverá ser visto em versão definitiva com o emblema da Toyota. Não exatamente o modelo exibido, mas serviria de base: como ocorre com o Corolla, por exemplo, o modelo brasileiro poderá receber ajustes no design e motorização.

É quase certo também que o futuro SUV terá a arquitetura DNGA, variante compacta da plataforma global TNGA, e entre seus motores, a tecnologia híbrida flex do motor 1.8 que acaba de chegar ao Corolla. Seria pioneiro no Brasil entre os SUVs, um ótimo argumento de vendas e também um aliado para a montadora avançar nas exportações pela América Latina. Mas ainda vai demorar um pouco. Com os novos investimentos, o novo veículo deverá ser lançado apenas no início de 2021.

adblock ativo