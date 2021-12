Ford confirma Ranger Storm para o Brasil

Esqueça a F-150 Raptor como modelo de alta performance para o mercado brasileiro. Nosso país terá uma versão aditivada da própria linha Ranger para fazer o papel de alta performance da linha. Em um evento para a imprensa especializada, o presidente da Ford para a América Latina, Lyle Watters, confirmou a vinda da Ranger Storm no próximo ano, já como modelo 2020.

Automóvel possui o mesmo motor da versão comum, com tração 4x4

O visual esportivo será o grande atrativo da novidade. Tampa da caçamba em preto fosco, identidade própria com recursos já conhecido no EcoSport Storm, a grade integrada ao para-choque formando um conjunto singular e até acessórios como Snorkel e Santantonio com rack farão parte da versão de produção. Sem confirmar e seguindo o modelo de comercialização da EcoSport Storm, o motor da Ranger será o mesmo da versão comum com tração 4x4.

A Ranger Storm está prevista para chegar no segundo semestre de 2019

As versões mais caras da Ranger levam o motor diesel 3.2 litros que desenvolve 200cv e 47,9kgfm de torque com câmbio automático de seis marchas. Apesar de visualmente pronta, a Ranger Storm deve chegar ao mercado no segundo semestre de 2019 já como modelo 2020.

Outras novidades

EcoSport Titanium também é previsto para ser lançado

Durante o evento, Watters confirmou ainda a chegada do Edge ST, versão de alta performance que inaugura a chegada da divisão esportiva ao país. Terá motor 2.7 V6 Ecoboost com 340cv de potência e deve desembarcar por aqui em março, informaram fontes da marca.

Antes disso, a Ford deverá ter outro lançamento, que pode ser a Ranger Black Edition, também já mostrada, e que terá apelo vintage para comemorar os 100 anos da marca. Outra possibilidade é o lançamento do EcoSport Titanium sem o estepe preso à traseira, o que deixará o visual do utilitário esportivo mais limpo.

Houve silêncio quanto ao Territory, uma vez que o veículo ainda não está pronto nem adaptado para o mercado brasileiro. A ideia do carro não está descartada, mas a falta de espaço para produzi-lo no país, poderá atrasar muito sua chegada. Se a ideia era combater o Jeep Compass com ele, pelo visto a FCA poderá respirar com alívio por mais algum tempo.

adblock ativo