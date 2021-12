Fiat Argo aventureiro é flagrado quase sem disfarces

Começamos a semana com a notícia da possível chegada do X6HX. Ficou difícil? Esse é o codinome do Fiat Argo aventureiro, que deve receber apliques e acabamentos de inspiração off-road. O nome que mais parece um algoritmo, e foi dado quando hatch da Fiat era apenas um protótipo e deverá chegar ao mercado em breve enquanto a marca do grupo FCA não tem um crossover compacto.

O site brasileiro “Autos Segredos” divulgou algumas fotos do modelo rodando quase sem disfarces pelas ruas.

Posicionado entre as versões mais caras, o compacto poderá ter o motor 1.3 Firefly de 109cv, que já equipa algumas versões do hatch. As principais mudanças ficam por conta dos para-choques dianteiros e traseiros, que recebem desenho exclusivo. Rack de teto e molduras nos para-lamas também devem fazer parte do visual. Nesta versão o câmbio GSR vai dar espaço para o automático de seis velocidades (AT6), que fará sua estreia nos modelos com propulsor 1.3 Firefly. Fabricado pela japonesa Aisin, representará o início do fim das transmissões da Magneti Marelli. O mesmo câmbio equipa o Volkswagen Gol e também o Ford Ka nas versões automáticas.

Outra mudança será na suspensão que ficará cerca de 3cm mais alta que as versões Drive e Precision, para reforçar o apelo de inspiração off road. Além disso, o Argo poderá ter suspensão calibrada especificamente para a versão, tal qual o Ka Freestyle. Ainda segundo as fotos reveladas pelo site, as rodas serão de liga-leve aro 15.

O modelo está previsto para chegar no segundo semestre e terá concorrentes de peso, como o Chevrolet Onix Activ, Renault Sandero Stepway, Citroen C3 Urban Trail, Hyundai HB20 X, Volkswagen UP Cross e Ford Ka Freestyle. Todos os modelos custam entre R$ 60 e R$ 70 mil, o que indica que a novidade da Fiat chegará nessa faixa de preço.

A Fiat em nota disse que não pode falar sobre possíveis futuros lançamentos.

