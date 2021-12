Disputa acirrada entre compactos de entrada

A Hyundai escolheu o sul da Bahia para lançar a segunda geração do HB20, primeiro veículo inspirado na atual linguagem de design da marca, a esportividade sensual. A escolha não foi ao acaso, o hatch compacto fez sua estreia em 12 de setembro de 2012, em evento no mesmo local, na Ilha de Comandatuba, destino turístico que pertence ao município de Una, a 78 km de Ilhéus e a 560 km de Salvador.

A natureza exuberante da ilha aguça os sentidos, local acertado para apresentar o conceito da sensualidade integrada ao design de automóveis e à renovada família – as configurações hatch, HB20 e HB20X e o sedã compacto HB20S.

A nova geração vem recebendo críticas nas redes sociais em relação ao design. Mas a fabricante sul-coreana resolveu ousar, mudando totalmente o visual de um modelo bem aceito desde 2012, para afirmar que se trata de uma nova geração, não apenas maquiagem.

Novo Onix no caminho

O novo HB20 chega às revendas na primeira quinzena de outubro e vai encontrar, além da divisão de opiniões em relação ao design, muitos desafios na disputa por aumento de participação de mercado. Lançado na segunda semana de setembro, o Novo Onix, campeão de vendas, comunica aos quatro ventos que “oferece muito mais pelo mesmo preço”. Os preços da nova geração da família HB20 variam entre R$ 46.490 (HB20 Sense 1.0) e R$ 81.290 (HB20S Diamond Plus 1.0 T-GDi AT).

HB20

Produzido na fábrica da montadora sul-coreana em Piracicaba (SP), o modelo traz maior espaço interno e motor 1.0 l Turbo GDI com injeção direta de combustível. No lançamento, a montadora dedicou muito tempo para explicar o novo conceito de design e justificar as mudanças. Pela primeira vez no Brasil, o vice-presidente de estilo do Centro Global de Design da Hyundai Motor, Simon Loasby, foi facilitador de um workshop sobre o assunto.

“Para inovar, nós vamos além da zona de conforto e não temos medo de errar. Se temermos os erros e as críticas, jamais seremos criativos e faremos algo novo”, afirmou.

HB20X

Essa versão aventureira da linha HB20 causa impressão de maior robustez, com para-choques mais agressivos. Na traseira e nas laterais, há molduras assimétricas nos para-lamas, rack de teto, rodas de 16 polegadas diamantadas e difusor traseiro off-road com refletores. É possível escolher entre cinco cores.

HB20X, versão aventureira da família

No interior, linhas horizontais, acabamentos em preto, pequenos detalhes em laranja. Bancos em couro cinza-escuro.

HB20S

Na dianteira, o HB20S tem faróis com refletores e máscara negra para as versões Vision e Evolution, enquanto as variações Diamond e Diamond Plus contam com faróis com projetores e light guide em LED. A grade tem moldura cromada a partir da versão Evolution 1.0l MT. Há novas lanternas horizontalizadas, para-choque com desenho inédito e refletores adicionais. “Nossas equipes de design trabalham para melhorar a usabilidade do produto, não é apenas uma questão de estilo e forma”, explicou Simon Loasby.

Os bancos do sedã foram renovados e aparecem com acabamento em tecido nas versões Vision, Evolution e Diamond. Já na versão Diamond Plus, são revestidos em couro. O porta-malas ganhou 25 litros em relação ao seu antecessor e tem agora 475 litros.

Quatro pilares

O gerente de produto da Hyundai do Brasil, Rodolfo Stopa, afirmou que a montadora se despede da geração anterior do HB20 “com muito orgulho” e destacou que a segunda geração teve seu desenvolvimento ancorado em quatro pilares: “No design; adotando a nova filosofia design da marca – a esportividade sensual –; em avanços na motorização, com novos motores e melhoria nos existentes, para entregar mais performance e mais eficiência; em novos itens de segurança e na entrega de mais conforto e conveniência”.

Impressões ao dirigir

No test-drive pela BA-001, do aeroporto de Una-Comandatuba, até o município de Canavieiras (sul da Bahia), dirigimos (eu e outro jornalista) cerca de 50 km a versão topo de linha, a Diamond Plus (câmbio automático) das configurações sedã e hatch. O carro teve boa performance, respondeu com força nas ultrapassagens, foi bem nas acelerações e retomadas.

Confortável, o novo HB20 proporcionou uma experiência satisfatória na estrada, apesar do ruído interno e vibrações do motor. Agradou, no que diz respeito ao design e acabamento. No trajeto, testamos a resposta das frenagens em lombadas sem sinalização e em momentos incomuns, ao encontrar animais na pista, conduzidos por vaqueiros. Destaque para o volante multifuncional.

No quesito segurança, a versão Diamond Plus tem sistema de alerta e frenagem autônomo e alerta de mudança de faixa – itens únicos no segmento –, monitoramento de pressão dos pneus (TPMS) e câmera de ré com monitoramento da traseira (DRVM). A versão topo sai de fábrica com quatro air bags, sendo dois frontais e dois laterais de tórax. Todos os veículos ainda são equipados com fixação Isofix com top tether para cadeirinha de bebê.

A versão topo de linha tem ar-condicionado digital e chave presencial, dentre outros itens. Aprovada, a nova central multimídia flutuante com tela touchscreen de 8 polegadas, que tem conectividade com smartphone por meio do Apple Car Play e do Google Android Auto.

Enfim, o novo HB20 está pronto para desafiar os muitos concorrentes. Além do Novo Onix, Fiat Argo, Ford Ka, Toyota Yaris, Volkswagen Polo etc. A disputa é cada vez mais acirrada.

