Corolla híbrido flex será primeiro do mundo

Um encontro entre executivos da multinacional japonesa Toyota e o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), selou o anúncio da produção do primeiro veículo do mundo equipado com propulsão híbrida flexfuel, o novo Corolla nacional.

Alinhados com o Programa Rota 2030, que promove um novo ciclo de evolução tecnológica no país, estimulando pesquisa e desenvolvimento das montadoras e a produção de veículos mais eficientes, a 12ª geração do Corolla será pioneira em adotar um motor flex, que aceita etanol e gasolina em qualquer proporção, trabalhando em conjunto com um motor elétrico.

O sedã será montado sobre a plataforma TNGA (Toyota New Global Architecture), a mesma que já equipa veículos Prius (híbrido) e Camry (sedã grande). Na prática, o Corolla deverá oferecer mais conforto e melhor dirigibilidade, além de incorporar novas tecnologias.

“Estamos aqui fazendo o lançamento do primeiro veículo híbrido flex do mundo, com desenvolvimento tecnológico brasileiro, realizado aqui em São Paulo, por engenheiros japoneses e brasileiros que conseguiram essa conquista extraordinária”, destacou o governador.

A produção do novo sedã começa em outubro, com investimento de R$ 1,6 bilhão e contratação de 900 empregos diretos. As vendas do Corolla estão previstas para outubro e exportações nos primeiros meses de 2020. O modelo já é exportado para Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Peru e Colômbia. “O mais importante é que estamos trazendo duas tecnologias muitos limpas, a híbrida e o etanol”, explicou Rafael Chang, presidente da Toyota Brasil. A fábrica de Indaiatuba (SP), que completou 20 anos no ano passado, já vem sendo modernizada e passando por melhorias em sua estrutura desde setembro de 2018.

A Toyota também poderá contar com o programa paulista IncentivAuto, que oferece descontos progressivos, de até 25%, do ICMS devido nos produtos fabricados no estado. Para participar do programa, as empresas interessadas devem apresentar plano de investimento superior a R$ 1 bilhão no estado e criar, no mínimo, 400 postos de trabalho. O desconto de ICMS aumenta de acordo com o tamanho do investimento feito pela montadora e só é repassado após a conclusão do aporte. Entre os critérios, poderão ser aceitas propostas de novas fábricas, novas unidades de produção, novos produtos e expansão de plantas industriais.

Propulsor híbrido flex

O desenvolvimento de um híbrido flex vem sendo estudado pela Toyota desde 2015. Começou em testes de laboratório, colocando no projeto equipes de engenharia brasileira e japonesa para somar os esforços e expertise nas tecnologias híbrida e flexível.

Cada solução precisa ser extraída ao seu máximo, gerando a maior eficiência possível, aliada a baixos índices de emissões e capacidade de reabsorção dos impactos de gás carbônico (CO2), ao utilizar o etanol, combustível oriundo de fonte 100% renovável.

Enquanto não confirmava que a nova tecnologia equiparia o novo Corolla, os testes de rodagem com um protótipo híbrido flex no Brasil eram feitos sobre a plataforma de um modelo Prius. O objetivo foi colocar à prova a durabilidade do carro em diversos tipos de estrada para avaliar o conjunto motor-transmissão quando abastecido com etanol.

Os estudos da Toyota do Brasil apontam que o híbrido flex, quando abastecido com etanol, possui um dos mais altos potenciais de abatimento da emissões de CO2. Isso ocorre ao longo do ciclo de vida do etanol, quando o biocombustível é extraído da cana-de-açúcar, passando pela disponibilidade nas bombas de abastecimento e sua queima no processo de combustão do motor. Quando abastecidos apenas com etanol (E100), os resultados de abatimento do CO2 estão entre os melhores do mundo.

Etanol, um patrimônio

O etanol é protagonista de outros estudos no país. A Nissan, por exemplo, já utiliza o combustível vegetal para gerar hidrogênio e sua energia mover um veículo de célula de combustível. Essa tecnologia é testada em duas minivans NV200, que utiliza a chamada Célula de Combustível de Óxido Sólido (SOFC). Esse sistema é uma forma de conseguir energia para países como o Brasil, ainda sem estrutura para veículos elétricos.

Os dois projetos – Nissan e Toyota – fazem todo sentido para o cenário atual e para ser inserido no planejamento do programa Rota 2030. Soluções sustentáveis e ambientalmente adequadas vão depender do que está disponível para cada região.

adblock ativo