Conversível para longas distâncias

Em meio a uma desregrada batalha sobre o uso do automóvel e novas formas de energia, o prazer de dirigir segue firme e forte e, cada vez mais, é associado a produtos de topo de linha e todo o prestígio inerente a este seleto nicho de motoristas. Desde fabricantes de supercarros, cuja produção anual fica entre poucas unidades (em casos de sucesso, alguns poucos milhares), até marcas como a BMW, todos se esmeram para oferecer ao mercado modelos como o novo Série 8 conversível, cuja produção foi recém iniciada na fábrica de Dingolfing, cidade próxima da fronteira germânica com a República Tcheca.

Com preços a partir de US$ 122 mil – algo que o mercado brasileiro pagaria cerca de R$ 900 mil, cortesia dos impostos devidos –, o conversível mais refinado da casa bávara vem com motorizações gasolina ou diesel. Na primeira opção, a M850i, as rodas recebem a potência de 530 cv (disponíveis entre 5.500 rpm e 6.000 rpm) e torque de 73,48 kgf-m, oferecidos de 1.800 rpm até 4.600 rpm, produzidos por um motor V-8 4,4 l biturbo; na versão diesel 840d, o bloco de seis cilindros 3.0 é capaz de produzir 320 cv a 4.400 rpm e o torque de 69,3 mkg-f entre 1.750 rpm e 2.250 rpm. Em ambos os casos, a transmissão xDrive utiliza uma caixa de câmbio Steptronic de oito velocidades e a velocidade máxima é de 250 km/h. A aceleração de 0 a 100 km/h da versão a gasolina é de 3”9 para chegar aos 100 km/h, contra 5”2 da versão diesel.

O Série 8 conversível com motorização diesel sai de fábrica com rodas de liga de aro 19 e sistema de freio M Sport. O modelo a gasolina recebe na fábrica rodas de aro 20”, onde são calçados pneus de alto desempenho, com dimensões distintas para os eixos dianteiro e traseiro, um spoiler dianteiro mais pronunciado e detalhes exteriores em aço inoxidável. A suspensão Adaptativa M, caixa de direção com carga variável e diferencial com bloqueio controlado eletronicamente são outros itens de série desse modelo.

Prazer de dirigir

Para garantir o desfrute de tanta potência com segurança e estabilidade condizentes com o trem de força acima descrito, o Série 8 conversível teve sua estrutura desenvolvida paralelamente aos modelos de carroceria fechada, como o cupê, o M8 e o M8 GTE de competição. O uso de materiais sofisticados como compósito de fibra de carbono reforçada com plástico, magnésio e ligas especiais de alumínio, permitiu obter uma plataforma rígida, com peso distribuído equilibradamente entre os dois eixos e um baixo centro de gravidade. O subchassi que acomoda o para-brisas dianteiro foi reforçado e as barras do tipo santo-antônio, instaladas atrás do assento traseiro, são expandidas automaticamente, em caso de acidente. O encosto desse assento pode ser rebatido, o que aumenta substancialmente a capacidade de carga do porta-malas 350 litros. O teto pode ser recolhido ou estendido em 15 segundos, mesmo que você esteja viajando a 50 km/h.

Viajar a bordo do modelo apresentado à imprensa nos últimos dias, em Faro, Portugal, é o que se pode chamar de experiência prazerosa: o estofamento dos bancos ventilados é feito em couro Vernasca, opção reservada aos modelos topo de linha a BMW. Outros detalhes de acabamento recebem couro Merino, curado sem uso de substâncias artificiais. O console oferece recarregador de celular por indução (o que elimina o uso de cabos), sistema de som Bowers & Wilkins – marca também adotada pela McLaren –, e portas que se fecham automaticamente e de maneira suave, um bem-vindo adeus a passageiros que insistem em testar a resistência das dobradiças do carro alheio.

Multimídia

O sistema multimídia opera a maior parte de uma lista de funções de apoio ao motorista que pode superar 20 itens, entre eles vista superior, assistência para estacionar. Essas informações são exibidas em uma tela de 7”, que complementa o cluster de 10”25, e podem ser acionadas por comando de voz. Algumas informações também ser exibidas no campo de visão do motorista através de projeções sobre o para-brisas.

Ante o agressivo programa de lançamentos da Audi para o mercado brasileiro é bem provável que algumas poucas unidades do BMW Série 8 conversível desembarquem no Brasil no final do ano.

