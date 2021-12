Conversível e tecnológico: BMW inicia vendas do Série 4 Cabrio Sport 2019/20

A BMW inicia no Brasil as vendas do Série 4 Cabrio Sport 2019/20, conversível de teto rígido, por R$ 311.950. O esportivo, produzido na Alemanha, vem equipado com diversos novos itens tecnológicos.

O conversível chega para complementar a linha Série 4, com novo conjunto óptico Full-LED, formado por faróis duplos agora em formato hexagonal. A capota, que pode ser acionada por um toque em um botão, leva em torno de 20 segundos para ser aberta ou fechada e pode ser acionada com o veículo em baixas velocidades. A capota fica acomodada no porta-malas que ainda tem espaço para guardar 370 litros de volume. O novo spoiler traseiro, por sua vez, reforça a impressão arrojada do modelo.

Mas a esportividade não fica só no seu visual. O BMW 430i Cabrio Sport vem equipado com motor TwinPower Turbo, de quatro cilindros e 2 litros, que gera 252 cv de potência. O conjunto integra ainda a transmissão automática de oito velocidades – com alavancas atrás do volante para efetuar trocas de marcha – e tração traseira.

Eco Pro

O conversível ainda dispõe de tecnologias como função Eco Pro, sistema Auto Start/Stop, Regeneração de Energia de Frenagem e função Coasting, a qual o motor é desacoplado da transmissão quando o motorista tira o pé do acelerador, entre velocidades de 45 e 130 km/h, contribuindo para a redução do consumo de combustível e emissões.

O pacote de tecnologias embarcadas no novo BMW 430 i Cabrio ainda conta com sistema de segurança de capotamento, freios a disco ventilado com ABS, controles de estabilidade e tração, além de quatro air bags – duplos frontais e laterais dianteiros – e pneus com tecnologia Run-Flat.

Por dentro, o esportivo alemão possui acabamento em alumínio Carbon Dark, com detalhes em Pearl Gloss Chrome e volante M Sport com aro de couro. O sistema de navegação traz um seletor sensível ao toque e que reconhece letras e sinais, além de tela de 8,8 polegadas também sensível ao toque, mapas em satélite e gráficos em 3D e o BMW ConnectedDrive, funcionalidades acessível por um SIM Card – o mesmo de telefones celulares – conectado à internet. Esta tecnologia permite obter informações sobre condições de trânsito em tempo real, serviço de alerta de manutenção de componentes e Chamada de Emergência Inteligente.

Completam os itens de comodidade o ar-condicionado digital automático, sistema de som surround Harman Kardon, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, com câmera traseira, bancos dianteiros esportivos, com ajustes elétricos e função memória, defletor de ar na cabine e rodas de liga-leve de 19 polegadas.

São oito as cores disponíveis do conversível: branco alpino (sólida), mas sete metálicas: preto-safira, prata-glacier, azul-imperial, vermelho-melbourne, branco-mineral, cinzaz-mineral e snapper-rocks blue.

