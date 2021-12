Civic 2020 tem mudanças sutis e versão LX

A um mês daquele que promete ser o lançamento mais esperado do ano, o novo Toyota Corolla com a inédita tecnologia híbrida flex, seu principal concorrente, o Honda Civic, se antecipa com a linha 2020.

Aliás, rivais mas talvez nem tão concorrentes. Afinal, antes mesmo da renovação, o Corolla vende o dobro da linha Civic. Até julho deste ano, foram 32.019 unidades do sedã da Toyota (com 41,9% de participação do mercado) versus 15.986 do Honda (21% de market share). Atrás deles, o Chevrolet Cruze emplacou 10.504 sedãs (representando 13,7% do segmento de sedãs médios).

Mudanças

A linha 2020 do Civic, ao que tudo indica, não tem artilharia suficiente para enfrentar o compatriota, mas mudanças sempre são bem-vindas. A começar por discretas alterações visuais, novos equipamentos e mais uma versão de entrada.

As alterações no desenho do sedã produzido em Sumaré (SP) são sutis: para-choque frontal redesenhado e o traseiro recebeu um friso cromado na parte inferior. O desenho das rodas é novo. Por dentro, apliques metalizados e novos revestimentos. O conjunto mecânico foi mantido. Cada uma das quatro versões recebeu adição de equipamentos de conforto e segurança, seguidas por aumentos de preços. Em contrapartida, não há mais opção de câmbio manual na nova linha.

A maior novidade para 2020 é a versão LX, que passa a ser a de entrada, por R$ 97.900. Comparada às demais, essa opção tem bancos de tecido apenas na cor preta e não oferece faróis de neblina nem Smart Key, a chave presencial. Mas já começa com ar-condicionado digital e central multimídia de 5". Para a segurança recebe monitoramento da pressão dos pneus, seis air bags e controles de estabilidade e tração.

Maior novidade é a versão LX, por R$ 97.900

Acima da LX vem a Sport, que passa a custar R$ 104.100 e agora só CVT. A versão recebeu aerofólio traseiro, rodas de liga-leve de 17" escurecidas, acabamentos externos em black-piano e sensor crepuscular (acendimento automático dos faróis).

A EX vai a R$ 107.600 com as novidades: bancos de couro em duas opções de cores, sistema de áudio com oito alto-falantes e espelho retrovisor fotocrômico. Depois há o Civic EXL, por R$ 112.600, que passa a incluir ar-condicionado dual zone com saídas para o banco traseiro, sensor de chuva e partida de botão por Smart Key.

PREÇOS 2019 X 2020

A versão topo de linha Touring, a R$ 134.900, ganha ajuste lombar no banco do motorista, sistema de som com 10 alto-falantes e um carregador de celular por indução, que dispensa cabos.

Motores

Sem aprimoramentos mecânicos, o Civic, nesta décima geração, mantém os bons motores: toda a linha, exceto a versão Touring, recebe o quatro cilindros de 2 litros flex que rende até 155 cv de potência (com etanol) e 150 cv (com gasolina) com torque, respectivamente, de 19,5 kgfm a 4.800 rpm e 19,3 kgfm a 4.700 rpm com a transmissão CVT, que simula sete marchas. O consumo, segundo medições do Inmetro, é de 7,2/8,9 km/l com etanol (cidade/estrada) e 10,5/13 km/l com gasolina.

A Touring, mais esportiva, traz o 1.5 turbo de injeção direta apenas a gasolina que entrega 173 cv e 22,4 kgfm de torque na faixa de 1.700-5.500 rpm com câmbio CVT. Esse modelo faz consumo de 11,8 km/l (cidade ) e 14,4 km/l (em percursos rodoviários).

Uma curiosidade: entre as versões há diferenças pequenas de tamanho de porta-malas. A LX e Sport acomodam 525 litros. EX e EXL, 519 litros. E a Touring leva até 517 litros.

Para a segurança todas as versões vêm com air bags frontais, laterais e de cortina, controle de tração e estabilidade VSA, sistema de partida em aclive, sistema de vetorização de torque baseado em frenagem Agile Handling Assist, luz de frenagem de emergência (pisca de forma intermitente em frenagens emergenciais), além de freios ABS com distribuição eletrônica de frenagem (EBD), luzes de rodagem diurna (DRL) e lanternas traseiras em LED.

Visual esportivo, desempenho agradável, ótima qualidade de acabamentos e boa oferta de equipamentos do Civic se complementam a outro fator de mercado que ajudam nas suas vendas: a baixa desvalorização. Um estudo da KBB Brasil aponta que a versão Sport 2018, por exemplo, sofreu depreciação de apenas -3,98%.

Área do para-choque frontal foi modificada

Por dentro, novos revestimentos

Carregador de celular por indução

Visual esportivo e desempenho agradável

