Chevrolet Cruze Premier chega às concessionárias em setembro

A Chevrolet lançou a linha 2020 do Cruze (sedã e hatch – Sport6), que chega à rede concessionária em setembro, mas não revelou os preços. O destaque é que a nova versão topo de linha, a Premier – que substituiu a LTZ –, é o primeiro carro do mercado a oferecer wi-fi nativo a bordo, em conexão à internet feita pela operadora Claro.

De acordo com montadora, a tecnologia proporciona conexão automática de alta velocidade para até sete dispositivos simultaneamente e a possibilidade de serviços conectados na tela do veículo. "Estamos acostumados a acessar o wi-fi em casa, no trabalho, no restaurante. Por que não no carro? O wi-fi a bordo muda completamente a experiência do usuário no automóvel", diz Carlos Zarlenga, presidente da GM América do Sul.

A intensidade de sinal é até 12 vezes maior em deslocamentos. "Isto acontece pelo fato de a antena do veículo ser dotada de sistema de amplificação. O posicionamento dela sobre o teto também contribui para reduzir a perda de sinal proveniente de áreas de "sombra", como são chamados fenômenos que atrapalham a conexão – e quanto maior a velocidade de deslocamento, maior é a percepção da estabilidade de sinal que se tem a bordo do Chevrolet com wi-fi", explica Rosana Herbst, diretora de serviços conectados da GM. No caso do Cruze Premier, o sistema de internet wi-fi é nativo. Ou seja, faz parte da arquitetura eletrônica do veículo.

Multimídia MyLink

O sistema multimídia MyLink do Cruze Premier tem melhor resolução gráfica para a tela de 8 polegadas, mais velocidade de processamento e novas funcionalidades, entre elas navegação conectada, manual do proprietário digitalizado e ícone para agendamento online de revisão, de acordo com a marca.

O novo MyLink, compatível com os sistemas Android Auto e Apple CarPlay, permite o pareamento via bluetooth simultâneo até dois celulares, traz mais uma entrada USB no console dianteiro, carregamento wireless compatível com maior gama de celulares e introduz o sistema para reconhecimento do motorista – o carro identifica qual de suas chaves eletrônicas está no comando e automaticamente ajusta o conteúdo da tela para as preferências memorizadas de cada usuário (aplicativos, estações de rádio, etc.).

Nova linguagem de design

As mudanças começam pela parte frontal do veículo, que traz novos para-choque, luzes auxiliares e grade. A gravata Chevrolet ganha destaque por estar agora mais centralizada verticalmente e posicionada sobre uma moldura cromada que divide as duas entradas que de ar. As grades trazem novos elementos estéticos internos, alusivos à tecnologia.

No sedã, a peça imprime um ar mais sóbrio e refinado pelo efeito dos filetes cromados. Já na configuração Sport6, o que mais chama a atenção são os apliques customizados nas extremidades do para-choque que acomodam as luzes auxiliares, conferindo um aspecto mais agressivo.

Na lateral, as rodas aro 17 de linhas exclusivas da versão Premier trazem acabamento diamantado na superfície e pintura escurecida na parte interna. Um friso cromado na base da área envidraçada ressalta a linha de cintura elevada e a silhueta contemporânea do carro.

Na traseira, a novidade fica por conta das lanternas. Elas agora extrapolam o limite da carroceria criando um interessante efeito 3D. As lentes acrílicas e a disposição dos elementos internos também foram retrabalhadas para receber uma nova assinatura luminosa em LED.

Por dentro, o grande diferencial do Cruze Premier está no acabamento mais refinado na combinação de cores preto e castanho. Estes revestimentos premium dos painéis, dos bancos, volante e até do teto são inéditos na gama e foram inspirados em veículos de alto luxo.

Acabamento refinado

Todo capricho também é visto na execução das costuras pespontadas dos assentos e nos apliques que enobrecem o ambiente. À noite, os LEDs do painel e o novo grafismo do computador de bordo digital no centro do quadro de instrumentos criam uma atmosfera especialmente aconchegante.

Pensadas para combinar com o interior em preto e castanho, duas novas opções de cores para a carroceria estão sendo lançadas com o Cruze Premier: o marrom-capuccino e azul-eclipse, este puxado para o escuro.

